Carlesse nas obras da Ala da Pediátria do HGP: “Vamos dobrar a capacidade de leitos de UTI Pediátrica e triplicar os leitos de enfermaria”

Reforçando a continuidade das ações assistenciais da Saúde, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, esteve nesta terça-feira, 30, vistoriando as obras de construção da Ala Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). A nova unidade vai possibilitar que o Tocantins dobre a capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPed), passando de dez para 20 leitos dentro do HGP, e quase triplique a quantidade de leitos de enfermaria, que vai chegar a 88 leitos.

Acompanhado pelo secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini; e pelo diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo, o Governador vistoriou os serviços e destacou que a obra é mais uma prova de que o Tocantins nunca parou.

“Mesmo em meio às dificuldades da pandemia, o Estado não parou. Continuamos investindo forte em outras frentes da Saúde, buscando fortalecer as estruturas para atender melhor a população. Em nenhum momento, baixamos a cabeça e vamos continuar a fazer tudo para que nosso povo seja bem atendido, porque entendemos que o que mais importa é a vida das pessoas”, disse o Governador.

O chefe do Executivo Estadual ainda fez questão de ressaltar a importância da Ala Pediátrica, onde será possível realizar exames clínicos e laboratoriais em um mesmo ambiente hospitalar. “Serão 108 leitos, sendo 20 de UTIs. É uma obra importantíssima que, em breve, será entregue à população. Trata-se de um espaço muito bem planejado, construído para atender as nossas crianças e dar tranquilidade às famílias tocantinenses’, afirmou.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, reforçou que o espaço vai possibilitar uma economia estimada em R$ 2 milhões/ano com custos de locação e remoção de pacientes pediátricos, além de oferecer um atendimento com qualidade técnica, equipamentos modernos e todo o suporte necessário.

“É uma grande oportunidade que o Governador está dando para a pediatria do Tocantins, uma ampliação grande que vai oferecer atenção cada vez mais digna, que vai tranquilizar aquelas pessoas que necessitam desse tipo de suporte. Com a Ala Pediátrica, vamos dobrar a capacidade de leitos de UTI Pediátrica e triplicar os leitos de enfermaria e de estabilização”, assegurou o titular da Saúde.

Sobre a obra

A Ala Pediátrica do HGP está sendo construída por meio de Termos de Cooperação Institucional firmados entre o Governo do Tocantins e o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos de Palmas (Itpac). O valor do investimento é de R$ 6.597.351,71 e a previsão de término da obra é de 60 dias.