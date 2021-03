Obra de iluminação da Av. E no bairro Nova Fronteira já está em fase de conclusão

A Avenida E do setor Nova Fronteira em Gurupi, está recebendo uma nova iluminação de LED no seu canteiro central. A obra, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, está em fase de conclusão e deverá ser entregue no próximo mês.

Segundo a secretaria municipal de Infraestrutura, ao todo são 30 postes de iluminação de LED instalados na Avenida E, sendo que 16 deles já estão com 32 luminárias funcionando, restando ainda 14 postes com 28 luminárias para serem ligadas e a Avenida ficar com 100% da nova iluminação instalada.

De acordo com a engenheira civil e diretora estratégica da secretaria de Infraestrutura, Bárbara Ferreira, a previsão é de que a obra seja entregue à comunidade no dia 15 de abril. “Será um grande benefício para a população, não só em beleza, mas a iluminação de LED gera uma claridade maior e proporciona mais segurança aos moradores, sem contar também outros fatores como sustentabilidade e economia”, relatou Bárbara.

A engenheira ainda reforçou que a atual gestão municipal tem acompanhado com afinco o andamento da obra para que seja concluída e entregue com qualidade.

A Avenida E corta o bairro Nova Fronteira e também dá acesso aos setores Atalaia e Santa Cruz.