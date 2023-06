Segmentos da Teotônio Segurado são preparados para retomada de recapeamento

A Avenida Teotônio Segurado, em Palmas, receberá intervenções nos próximos dias da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) para conclusão do rejuvenescimento do asfalto. Os trabalhos se concentrarão entre os cruzamentos com a Av. LO-19 até a entrada do Estádio Nilton Santos (Av LO-15/Parque). Nesta terça-feira, 27, os trabalhos se concentram perto do cruzamento com a LO-23.

O trecho entre as Av. LO-19 e LO-23 está fechado para tráfego nos dois sentidos. O segmento fica na lateral das quadras ACSE 80 e 90 (802 e 902 Sul) e ACSO 80 e 90 (801 e 901 Sul). No sentido sul-norte está sendo feita retirada de ondulações no asfalto. No sentido oposto, foi concluída a retirada de ondulações, próximo ao cruzamento com a LO-21. A pista segue sendo limpa para remoção de terra.

Esta limpeza é necessária para aplicação de recapeamento que será feita com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Todo o trecho será recapeado para melhoria do conforto do tráfego viário.

A orientação da Seisp é que os condutores fiquem atentos à sinalização com cones e placas indicando fechamento da via. À medida que os trabalhos avançarem, será reaberta a pista parcialmente. A avenida está sinalizada nos cruzamentos citados para desvios pela Av. NS-1 ou NS-2.

Segundo a Seisp, essa nova etapa de recapeamento vai concluir o rejuvenescimento do asfalto da Av. Teotônio Segurado, já realizado da região Norte até o cruzamento com a Av. LO-19. A retomada deste ponto até a Av. Parque/LO-15 vai garantir a conclusão do investimento de R$ 27.830.140,44, do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana (Proinfra), que recebe financiamento do Banco do Brasil.