Viver-SUS 2022: atividades dos novos residentes de saúde da Fesp serão iniciadas na quarta, 02

Texto: Isis Coutinho / Redação Fesp

01/03/2022 – Publicado às 04:57

A equipe profissional da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) e residentes veteranos se preparam para recepcionar os 117 novos residentes do Plano Integrado de Residência em Saúde (PIRS) que acontecerá na quarta edição do projeto ‘Vivências na realidade do SUS’, o Viver-SUS 2022, de 02 a 08 de março.

As primeiras atividades acontecerão na quarta-feira, 02, das 14 às 20h, na Fesp. A partir de quinta-feira, 03, as demais ações serão concentradas no auditório da Escola de Gestão Fazendária do Tocantins (Egefaz), ao lado do Atacadão da Rodoviária.

Apresentação do Caderno do PIRS; palestras; bate-papo; visitas aos cenários de práticas; dinâmicas e demais atividades serão o mote para os profissionais da Fesp e da Secretaria da Saúde (Semus), ambientar os calouros nos processos do Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços e áreas da Rede Municipal de Saúde da Capital.

Viver-SUS

O projeto ‘Vivências na realidade do SUS’, o Viver-SUS, como o próprio nome sugere, é um evento criado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), instituição responsável pela formação continuada dos profissionais do SUS e ainda pela oferta de curso de pós-graduação na área de saúde pública. Os residentes do PIRS atuam nos cenários de práticas ofertados, na própria Rede Municipal de Saúde, por meio da Secretaria da Saúde (Semus) e em locais parceiros.