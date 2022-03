Porto Nacional intensifica a manutenção em vias públicas e reestrutura pontos de iluminação

Por: Mychelle Tauane | Secretaria Municipal da Comunicação

01/03/2022 – Publicado às 05:07

Garantindo uma melhor trafegabilidade e segurança da população, a Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, segue, mesmo no período de fortes chuvas, realizando diversos serviços por toda a cidade, como tapa-buracos, implantação de canaletas, drenagens e recuperação de meios-fios.

Dentre os serviços, está a implantação de drenagem superficial na Avenida Porto Imperial, que é uma das avenidas mais afetadas pelo acúmulo de águas pluviais. O trabalho realizado tem o intuito de reduzir os impactos da chuva, melhorando a qualidade asfáltica e mantendo a segurança da população portuense.

Os trabalhos de recuperação e reestruturação já passou em diversos setores como o Vila Nova, Nova Capital, Planalto, Centro, Jardim Querido, dentre outros.

Cidade mais iluminada

Com a iluminação pública do município não é diferente. Nesta quinta-feira, 24, foram recuperados 64 pontos de iluminação no setor Jardim Municipal e também no Distrito de Nova Pinheirópolis. De acordo com o Departamento de Iluminação Pública, desde janeiro deste ano, já foram recuperados mais de 600 pontos com lâmpadas de vapor de sódio.

O serviço de iluminação Pública de Porto Nacional, atende demandas enviadas pela população e também faz um trabalho de busca, com o objetivo de identificar todos os locais que necessitam de troca de lâmpadas.

A solicitação para a troca das lâmpadas ou manutenção, em qualquer local da cidade, pode ser feita pelo Disk Iluminação (63) 3363-6177.