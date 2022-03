Atendimento humanizado é tema de palestra na UPA 24h, em Gurupi

Por Niceia Menegon | Ascom / SEMUS

01/03/2022 – Publicado às 05:11

N manhã da sexta-feira, 25, foi de roda de conversa com os servidores da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, em Gurupi. Com o tema “Humanização em atendimento à saúde” os servidores puderam conversar, trocar experiências e estudar maneiras de melhorar o ambiente de trabalho, no contexto geral.

A iniciativa partiu da coordenadora da UPA, Mônica Machado, com o objetivo de implementar estratégias de melhorias no ambiente de trabalho e no atendimento ao público. A condução da temática foi feita pela enfermeira obstetra, Ivanildes Oliveira, e pela psicóloga, Rosimeire Lopes dos Santos.

Para a coordenadora Mônica, durante os atendimentos o mais comum é encontrar pacientes vulneráveis e fragilizados diante da necessidade de cuidados com sua saúde e com seu estado psicológico. Por isso, segundo Mônica, é fundamental que o paciente receba um atendimento humanizado para que a sua experiência, seja a mais acolhedora possível. “O atendimento humanizado não reflete apenas na experiência do paciente, mas num todo. Visto que, quando atendemos de uma forma mais empática e acolhedora, o resultado será exitoso para ambas as partes” relata Mônica.

Para o secretário municipal de saúde, Vânio Rodrigues, esses momentos são importantes e significativos, tanto para a equipe quanto para os pacientes que buscam a rede pública de saúde. “Um atendimento humanizado colabora para que o paciente se sinta mais confortável e confiante para conversar com os profissionais de saúde, o que ajuda no diagnóstico e num tratamento mais eficaz” enfatiza Vânio.