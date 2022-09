Vice-prefeito, ex-prefeito e vereadores de Pindorama, declaram apoio ao deputado estadual Valdemar Júnior

Por Assessoria

A candidatura à reeleição do deputado estadual Valdemar Júnior (republicanos) recebeu novos apoios da cidade de Pindorama, no Sudeste do estado. Nesta quinta-feira (01), o deputado recebeu pela manhã, a visita em seu gabinete, de um grupo político da cidade, que decidiram apoiar a reeleição do candidato, na corrida eleitoral para a vaga na Assembleia Legislativa.

O grupo, veio liderado pelo vice-prefeito de Pindorama Edinon Mendes (União Brasil) e pelo ex-prefeito da cidade Eraldo Arruda (MDB), formado também pelos vereadores Neném de Dete (MDB), Deca Teixeira (MDB) Rodolfo Ficher (PTB) e Wendel Martins (PTB) que visitaram o deputado pessoalmente para hipotecar o apoio à sua candidatura.

Para o vice-prefeito de Pindorama, Edinon Mendes, que sempre apoiou Valdemar nas eleições estaduais, a chegada do grupo fortalece ainda mais a aliança na região sudeste do Tocantins. “O ex-prefeito Eraldo Arruda e os demais vereadores da cidade, decidiram acompanhar Valdemar Júnior, devido ao seu trabalho realizado em nosso município. O apoio desse grupo político vai fortalecer ainda mais os trabalhos na nossa região. Valdemar merece, por ser um deputado municipalista e atuante, sempre presente na cidade, visitando-nos e destinando emendas principalmente para a saúde do nosso povo,” explicou.

O ex-prefeito da cidade, Eraldo Arruda, disse que aliou-se a Valdemar por ser um político humano e participativo. Foi por vários serviços prestados ao nosso município que decidi apoiá-lo. Ele é muito participativo na nossa cidade, então precisamos elegê-lo novamente para que tenhamos mais recursos para a saúde e o social de Pindorama”, destacou.

Neném de Dete, ressaltou que a aliança com Valdemar, foi feita devido ao seu trabalho em prol do município. “Valdemar é um deputado muito bom, um homem trabalhador. É por isso que estou com ele e não abro. Acredito que ele vai continuar trabalhando fortemente para destinar recursos para beneficiar nossa população de Pindorama e do Tocantins”, declarou.

Já a vereadora Deca Teixeira, fez questão de frisar que Valdemar sempre foi atuante e presente nos municípios da região sudeste, por isso decidiram apoiá-lo. “Hoje viemos aqui, para fechar esse apoio e fazermos um trabalho bem feito para elegermos ele, como deputado estadual novamente. Com fé em Deus ele continuará para trabalhar pelos nossos municípios, atendendo às nossas demandas”, reforçou.