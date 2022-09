Governador Wanderlei Barbosa dispara em pesquisa e aparece com 55% dos votos válidos

Por Assessoria

Uma das pesquisas mais esperadas pelos eleitores tocantinenses foi divulgada nesta quinta-feira, 1º de setembro, pela Instituto Vetor, contratada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). Nela, o Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) abriu 32 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na disputa, Ronaldo Dimas, e aparece vencendo a eleição já no 1º turno com 55% dos votos válidos.

O Governador Wanderlei também aparece no levantamento como o candidato que possui um dos menores índices de rejeição dos eleitores, ou seja, tem mais chances de continuar crescendo nas próximas pesquisas. “Recebemos esses números com muita tranquilidade e serenidade, mas também com muita alegria por ver que o nosso trabalho está sendo validado e reconhecido pela população do Tocantins. Peço aos nossos apoiadores que continuem trabalhando firmes para que a gente siga crescendo e vença esse pleito já no próximo dia 2 de outubro”, afirmou o Governador.

Avaliação do Governo Wanderlei é positiva para o eleitor

A Avaliação da Gestão do Governador Wanderlei Barbosa também foi medida pela pesquisa Vetor/Fieto. 46% dos entrevistados avaliaram o Governo Ótimo ou Bom e 40% Regular.

“A nossa avaliação em alta é outro dado que mostra como em dez meses de Gestão, conseguimos fazer muito pelo nosso Estado. Estamos trabalhando dia e noite buscando melhorar a vida do povo tocantinense”, assegurou o Governador Wanderlei.

Dados

A pesquisa Vetor/Fieto foi realizada entre os dias 27 e 30 de agosto deste ano, tem margem de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ao todo, 1020 eleitores foram entrevistados no Tocantins. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o número TO-04812/2022.