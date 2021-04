Vacinação contra Covid terá continuidade em Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização, dará continuidade à aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Nesta quinta-feira, 22, receberão a segunda dose da Coronavac as pessoas de 70 a 79 anos. As doses serão ministradas em dois locais: UBS Sol Nascente e Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, das 08 às 17 horas.

Na sexta-feira, 23, será iniciada a imunização das pessoas de 65 anos e também terá a continuidade da vacinação do público de 66 anos. As doses serão aplicadas no mesmo local (UBS Sol Nascente e Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha), a partir das 8 horas (até durar as doses).

Já no sábado, 24, será a vez das pessoas de 64 anos receberem o imunizante, também a partir das 8 horas (até durar as doses). Ao público de 64 a 66 anos será aplicada o imunizante da AstraZeneca.

E na segunda-feira, dia 26, será dada continuidade à aplicação da segunda dose, nas pessoas de 68 e 69 anos. E além da UBS Sol Nascente e Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, haverá um ponto na Feira Coberta da Rua 13 (saída para Peixe).

A Coordenadora de Imunização, Jucileia Lima, lembra que é importante as pessoas receberem a segunda dose para que estejam totalmente imunizadas. Ela pede que as pessoas se atentem à data marcada no cartão de vacinação para a segunda dose.

O secretário municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, comenta que a vacinação seguirá a mesma logística das edições anteriores: drive thru, em que pessoa tomará a dose sem sair do veículo, e quem não for de carro, terá uma estrutura com tendas e cadeiras, com distanciamento social, para aguardar o recebimento da vacina.

As pessoas que forem vacinar não podem deixar de levar cartão de vacinação, cartão SUS, CPF e RG.