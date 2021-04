Secretaria de Saúde de Gurupi oferece atendimento psicológico a servidores da UPA

A Secretaria Municipal de Saúde, pensando em proporcionar atendimento psicológico aos profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia da covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), realiza, por meio da Coordenação de Psicologia da Policlínica a “Ação Saúde Mental e Emocional” que atenderá exclusivamente a estes servidores.

Conforme a coordenadora de Psicologia da Policlínica, Nilsem Santos, o objetivo dessa ação é acolher, diminuir o nível de estresse e ansiedade, e produzir alívio dos sintomas produzidos pela sobrecarga emocional e psicológica.

Esta ação tem a parceria da coordenação de estágio do curso de Psicologia da UnirG, e ocorrerá entre os dias 26 de abril a 26 de maio.

Conforme Nilsem, o profissional da UPA interessado no acolhimento deverá procurar o serviço social da unidade, pegar o encaminhamento e agendar a consulta. O agendamento poderá ser feito pelo telefone 3315- 0066 (Recepção da Policlínica).

Os atendimentos ocorrerão nas quintas e sextas-feiras, das 8 às 11 horas.

“Após essa primeira consulta, em que será feita a triagem, este servidor será encaminhado à equipe monitorada pelos coordenadores de estágio da UnirG, Ellen Klinger e professor Vinicius Lopes. Caso necessário o acompanhamento psicológico terá continuidade na modalidade remota (online) com dia e horário agendando pelo servidor. As ações serão efetuadas por estagiários do último ano do curso de Psicologia da UnirG com supervisão de psicólogo, professor Vinicius Lopes”, explanou.

O Secretário de Saúde, Relmivam Milhomem, destaca a importância de oferecer esse acolhimento aos servidores, uma vez que, os profissionais da saúde neste momento de pandemia vivem um nível de stress alto, uma sobrecarga emocional e essa escuta profissional será muito relevante. “Muitos profissionais que estão no dia-a-dia se doando ao cuidado com o próximo, termina, às vezes, esquecendo-se de si, de se cuidar, em especial, do cuidado com o emocional e essa ação vem num momento importante”, destaca incentivando aos profissionais a participarem desta ação.