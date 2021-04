Vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 65 anos e profissionais continua na Capital

Com mais de 400 aplicações de imunizantes contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira, 22, a rede municipal de saúde continua com a ação de imunização para os profissionais de saúde e idosos acima de 65 anos de idade. A ação, que acontece até esta sexta-feira, 23, será somente no ginásio de esportes do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), das 8 às 13 horas.

Segundo o enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) Ilton Junior, um dos aplicadores do imunizante, para os usuários que recebem a primeira dose da Astrazeneca/Fiocruz o intervalo para a D2 é de 90 dias. Na aplicação os profissionais têm orientado sobre os intervalos de vacinação para cada tipo de imunizante que o usuário recebe. O enfermeiro ainda reitera que para a CoronaVac o intervalo para a segunda dose é entre 21 e 28 dias.

Aline Dias é dentista da rede particular, grávida de seis meses, conta que a vacinação é a melhor perspectiva de avanço para a segurança da população. ”As pessoas precisam confiar na ciência, nas pesquisas sérias, pois a vacina é segura”, disse ela, lembrando da importância de manter o cartão de vacina atualizado.

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 será divulgado na próxima semana, após recebimento das novas doses enviadas pelo governo do Estado, já que somente com o quantitativo é possível mensurar o público e traçar estratégias para definição das ações.

Para receber o imunizante o usuário deve portar documentos pessoais (RG ou CNH) e o Cartão de Vacina. Aqueles que irão tomar a segunda dose devem estar munidos do Cartão com o registro da primeira dose. Os profissionais de saúde devem constar nas listas ou apresentar o ofício protocolado na Semus.