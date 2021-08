Unidades educacionais promovem atividades voltadas à Semana da Diversidade e Inclusão

A rede municipal de ensino iniciou nesta segunda-feira, 23, uma agenda com atividades voltadas à Semana da Diversidade e Inclusão, envolvendo toda a comunidade escolar. A programação segue até a quinta-feira, 26, conforme planejamento de cada unidade educacional.

Durante toda semana os alunos participarão de atividades alusivas à temática por meio de rodas de conversas educativas, contação de histórias, teatro, gincanas, exibição de filmes, dentre outras. Todas as atividades visam promover a construção de valores e atitudes favoráveis a uma sociedade possível para todos, pautada na convivência harmoniosa e no respeito às diferenças individuais.

Na Escola Municipal Benedita Galvão, no setor Bela Vista, as atividades foram iniciadas na manhã desta segunda-feira, 23, com rodas de conversa abordando o tema “Diversidade e Inclusão”. Ser diferente é legal e eu respeito”. Na oportunidade, os alunos puderam compartilhar suas ideias e sentimentos sobre o tema debatido.

Segundo a diretora da Unidade, Débora Gomes Reis Martins, como a escola só atende alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, que ainda são muito pequenos para entender temas mais complexos, decidiu-se trabalhar ao longo da semana temas voltados para a questão da inclusão de valores e do respeito ao próximo abordando assuntos como bullying e preconceito, sendo que a cada dia da semana a unidade escolar trabalhará com as turmas de cada ano, a exemplo desta terça, 24, quando as turmas de 1° ano assistirá a apresentação de teatro de fantoche com o tema “Bullying e preconceito”; na quinta-feira, por sua vez, haverá cineminha com exibição de vídeos breves com o tema “Normal é ser diferente”; e neste mesmo dia, as turmas de 3º e 4º anos terão debate sobre raças e etnias, a importância de se relacionar bem com todos, reconhecer as diferenças e semelhanças das pessoas quanto a cabelos, olhos, pele, altura, peso, entre outras.