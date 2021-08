Programação da Semana da Pessoa com Deficiência contará com carreata, blitz e circuito funcional

Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada em todo o país entre os dias 21 e 28 de agosto, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) de Araguaína preparou programação em vários locais da cidade a partir desta segunda-feira, 23, com uma carreata, às 7 horas, com saída do Parque Cimba.

Com o tema “É tempo de transformar conhecimento em ação”, as mobilizações envolvendo diferentes profissionais, pais e alunos, se estendem até sexta-feira, 28, com vários eventos, como blitzen inclusivas e circuito funcional na Via Lago.

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD), Vane Mary Dias, ressaltou que o evento tem como objetivo mostrar a toda sociedade que a pessoa com deficiência existe e que não pode ser esquecida ou ignorada.

“A programação trará conteúdos personalíssimos, elaborados e voltados ao reconhecimento e valorização dessas pessoas, inclusive com relação a inserção no mercado de trabalho, todos seguindo os protocolos de seguraça contra a pandemia de covid-19”, explicou a presidente.

A data

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual, introduzida no calendário nacional pela Lei nº 13.585/2017. A campanha divulga os trabalhos desenvolvidos ao longo de todo o ano, como instrumento de defesa e garantia de direitos e mobilização social.

O objetivo é divulgar o conhecimento sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla, como meio de transformação da realidade, superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas.

Programação

Dia 23 (segunda-feira)

7h – Carreata da inclusão (saída do Parque Cimba até a Feirinha).

Dia 24 (terça-feira)

7h – Blitz da inclusão (semáforo da Maternidade Dom Orione);

9h – Participação em sessão solene na Câmara de Vereadores.

Dia 25 (quarta-feira)

7h – Blitz da inclusão (Avenida Filadélfia em frente à Aciara);

16h30 – Ação da equipe de Cultura e Artes no Parque Cimba.

Dia 26 (quinta-feira)

7h – Blitz da inclusão (Rua Primeiro de Janeiro, Praça das Bandeiras);

16h30 – Circuito Funcional (Via Lago).

Dia 27 (sexta-feira)

7h – Blitz da inclusão (Avenida José de Brito, Marginal Neblina).