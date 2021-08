Prazo para regularização de pendências das famílias pré-selecionadas para o Jardim Vitória II se encerra nesta terça, 24

Encerra nesta terça-feira, 24, o prazo para os candidatos pré-selecionados, suplentes e do cadastro de reservas do empreendimento Jardim Vitória II regularizarem pendências e /ou apresentar contestação. O atendimento para regularização do cadastro acontece no Parque da Pessoa Idosa, das 13 às 18 horas, e é exclusivo para as pessoas que estiverem constando no Anexo I e II da Portaria Nº 54, publicada no DOM do dia 16 de agosto. Sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a apresentação dos documentos obrigatórios e originais.

A regularização é obrigatória e o candidato que permanecer em situação de incompleto ou incompatível, por não apresentar nova documentação ou contestação, no prazo estabelecido, ou que a nova documentação apresentada, não for aprovada pela comissão de seleção ou pelo ente financeiro (Caixa Econômica Federal) será excluído do processo.

O candidato com o status de incompleto, desde que apresente a documentação pendente poderá ser reabilitado. O candidato com o status de incompatível poderá ser reabilitado desde que apresente fato novo para ser reanalisado pela equipe da secretaria.

A substituição de candidatos excluídos, para quantidade de unidades habitacionais disponíveis, respeitará a sequência hierarquizada de candidatos sorteados como reserva para cada grupo, sempre respeitando os sorteios realizados e a sequência sorteada pelos respectivos grupos.