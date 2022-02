Unidade da 1.304 Sul retoma atendimento da Atenção Básica nesta quarta-feira, 16

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) reforça à população que o atendimento de Atenção Básica na Unidade de Saúde da Família (USF) 1.304 Sul, que funcionava como Sentinela para a Covid-19, será retomado a partir desta quarta-feira, 16. A mudança ocorreu em razão da redução da incidência de Covid na Capital.

A USF do Santa Fé, que funcionava como Unidade Sentinela, também retornou com o atendimento de Atenção Básica na última segunda-feira, 14. Com a retomada, a rede municipal passa a concentrar os atendimentos de pacientes com quadro respiratório ou suspeitos de Covid-19 nas Unidades Sentinelas da 503 Norte (Arno 61) e Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I. A Semus reforça que a USF da 503 Norte funciona de domingo a domingo, das 7 às 19 horas. E a USF Eugênio Pinheiro, atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.