Educação abre inscrições para o Balé Popular do Tocantins

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A Secretaria de Estado da Educação abre nesta terça-feira, 15, as inscrições para as novas turmas do Balé Popular do Tocantins. As inscrições vão até o dia 25 deste mês e serão realizadas pelo link https://forms.gle/FV2fQangqogKgJRz7 no site: www.seduc.to.gov.br.

As audições para o ingresso no Balé Popular serão realizadas nos dias de 5 e 6 de março, sendo que no primeiro dia, no período da manhã, será no Colégio Girassol de Tempo Integral Raquel de Queiroz e no Colégio Estadual Cívico Militar Vila União. Já no período da tarde, as audições serão realizadas no Colégio Militar de Palmas e na Escola Estadual Frederico Pedreira Neto. No dia 6, a audição será realizada na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso.

O resultado das audições será anunciado no dia 8 de março e, neste mesmo dia, terá início o período de matrículas, que vai até o dia 11. O início das aulas está previsto para o dia 14 de março. As aulas práticas serão presenciais e os alunos vão estudar nas escolas que se inscreveram.

Podem participar do Balé Popular estudantes com idade acima de nove anos e as inscrições estão abertas para estudantes da rede pública e a comunidade. Entre os objetivos do projeto estão a descoberta de talentos na área da dança e também uma base para a formação e o aperfeiçoamento de professores.

O Balé Popular do Tocantins é uma realização do Governo do Tocantins que, por meio da Secretaria de Estado da Educação, oferta aulas gratuitas de dança nas modalidades balé clássico, jazz, dança contemporânea e danças urbanas.

O Balé Popular já tem uma trajetória de sucesso, com apresentações de diversos espetáculos e participações em festivais nacionais e internacionais. O projeto de dança, que tem o objetivo de valorizar o talento dos estudantes tocantinenses, foi criado em 2013.

O projeto conta com um corpo docente formado por 11 professores e as aulas acontecem nas escolas citadas acima.

As atividades desenvolvidas pelo Balé Popular ajudam os estudantes a reforçarem os valores como a cooperação, a disciplina, a responsabilidade, a postura e a comunicação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3218- 1438, no horário das 8 às 14 horas.