‘Busão do Mais Saúde’ leva vacinação para avenidas comerciais durante esta semana

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Importantes avenidas comerciais de Palmas recebem o ‘Busão do Mais Saúde’ ao longo desta semana, quando comerciantes e população em geral poderão se vacinar contra a Covid-19. A ação faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Palmas e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) que, por sua vez, idealizou a campanha ‘Comércio Vacinado’.

Desta quarta, 16, até sexta-feira, 18, a vacinação ocorrerá das 8 às 12 horas, em todos os pontos. A programação completa pode ser conferida abaixo. Não há a necessidade de agendamento.

O objetivo da ação é facilitar ainda mais a vacinação para os comerciantes e seus colaboradores, que poderão se vacinar durante o horário do expediente de trabalho. A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) reforça que para receber as doses é necessário comparecer em um dos locais abaixo com o cartão de vacinação e documento de identificação (RG ou CPF).

A Semus reforça que nas ações do ‘Mais Saúde’ a vacinação contra a Covid-19 está liberada somente para a população acima de 12 anos de idade. O público infantil é vacinado em unidades exclusivas. Saiba mais.

Programação

Quarta-feira – 16/02

Taquaralto – Avenida Tocantins – Lojas Economia.

Quinta-feira – 17/02

Jardim Aureny III – Avenida I – Loja A Brasileira.

Sexta-feira – 18/02

Quadra 1.206 sul (Arse 122) – Avenida LO-27 – Farmácia Biovida.