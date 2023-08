Último final de semana de julho repleto de atrações musicais, cinema e fé

O último final de semana do Palmas Férias foi marcado por uma programação repleta de shows, eventos esportivos, música, cinema e fé. No sábado, 29, o cantor Manoel Gomes, conhecido pela música “Caneta Azul”, foi a grande atração musical, levando o público à Praia das Arnos, e neste domingo,30, artistas gospel e cinema ao ar livre prometem animar o distrito de Taquaruçu. Na Praia da Graciosa o encerramento fica por conta da cantora Jamily Lima.

Carisma de Manoel Gomes atrai público à Praia das Arnos

Com sua música de sucesso que viralizou nas redes sociais, a plateia, que foi conferir o fenômeno Manoel Gomes, cantou em coro o sucesso de Caneta Azul. Na praia das Arnos também animaram o público os cantores Arthur Rangel, Aramys Rocha, Derruan e a banda Forró do Balanço.

A diversão também foi contagiante na Praia da Graciosa que iniciou a programação do sabadão com a 2º Meia Maratona de Palmas, reunindo mais de 1500 competidores. A alegria tomou conta da areia com os artistas DJ Gamboge, Tom Willian, Paulinho Braga e Viny Damaré. O público também pode se deliciar com uma variedade oferecida na Villa Gastronômica. A Praia do Cajú e Taquaruçu também receberam shows de artistas locais. No distrito serrano de Palmas, os amantes da sétima arte puderam aproveitar sessões de cinema ao ar livre.

Palmas Férias continua neste domingo

A diversão não para por aí! O Palmas Férias reservou mais momentos especiais. Os shows continuam neste domingo, 30, nas Praias das Arnos, da Graciosa e do Cajú, proporcionando aos visitantes mais música, alegria e dança para encerrar o evento em grande estilo. Já em Taquaruçu, o clima será de espiritualidade e reflexão com a programação gospel, com Mattos Nascimento, Sandro Nazireu e Mizael Matos. A população ainda poderá se deliciar na Vila Gastronômica montada da Praça Maracaípe.

O Palmas Férias ao longo do mês de julho levou de forma democrática a todos os cantos de Palmas uma programação variada, com shows, música, cinema e momentos de reflexão, fortalecendo, com isso, a identidade cultural da cidade e oferecendo opções de lazer para todos os gostos.