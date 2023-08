2º Meia Maratona consagra campeões: Aline Prudêncio e Justino da Silva brilham nos 21km

A orla da Praia da Graciosa foi palco neste último sábado, 29, da desafiadora 2ª Meia Maratona de Palmas que atraiu mais de 1500 competidores, até mesmo de outros estados. A cearense Aline Prudêncio e o pernambucano Justino da Silva brilharam na categoria geral dos 21km e levaram o primeiro lugar. Entre os palmenses, Elivanir Barbosa Chagas levou o primeiro lugar na categoria feminino e João Fernandes dos Santos na categoria masculino. O evento com premiação total de R$ 45 mil faz parte da programação esportiva do Palmas Férias 2023, que encerra suas atividades neste domingo, 30.

A 2ª Meia Maratona contou com diversas categorias nos percurso de 7km, 10,5 km e 21 km, reunindo desde corredores amadores até atletas de alto nível. O maratonista Justino da Silva comemorou o seu resultado de 1h04’07, que se soma a uma sequência de vitórias. “Fui bicampeão da maratona do Rio, campeão panamericano e fui classificado para representar o Brasil no mundial de maratonas em Budapeste”. Aline Prudêncio disputou pela segunda fez em Palmas e relatou que o percurso ajudou o resultado deste ano. “Estou muito feliz porque venho de uma semana muito produtiva. O percurso ajudou muito e tivemos hidratação em pontos estratégicos”. Ela finalizou a prova com o tempo de 1h19’43.

Alegria local: Elivanir Barbosa Chagas e João Fernandes dos Santos

Uma das novidades da 2ª Meia Maratona de Palmas foi a categoria para atletas locais, onde os palmenses puderam competir entre si e se destacarem no evento. Na categoria palmense, João Fernandes relatou que a Meia Maratona de Palmas no ano passado foi sua primeira competição, quando ficou em 4º lugar em sua categoria no percurso de 10,5 km. “Estou muito feliz porque hoje estou representando o melhor palmense na meia maratona”. A vencedora na categoria palmense feminino Elivanir Barbosa ficou emocionada com o título. “A premiação foi o que mais me motivou, como é uma premiação boa tem competidores de muitos estados e atletas fortes, e como eu sou atleta amadora foi uma grande oportunidade”.

Para o presidente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Palmas (Fundesportes), Raimundo Nonato Júnior, a premiação aos competidores palmenses é uma forma de reconhecer os atletas da Capital. “E ainda teremos muito mais competições ao longo do ano. Até dezembro teremos mais sete corridas em Palmas”, complementou.

A prova iniciou as 17h30 na Praia da Graciosa tendo como ponto de largada e chegada o estacionamento em frente ao Dona Maria Beach. Durante todo o trajeto, os atletas contaram com pontos de hidratação estratégicos. Além da categoria dos 21km, a 2ª Meia Maratona de Palmas contou com outras distâncias e categorias, como os 10,5 km e 7km, confira os resultados.

Vencedores da 2º Meia Maratona de Palmas 21 km

VENCEDORES FEMININO

1. ALINE PRUDENCIO DE FREITAS 1h19’43

2. REGIANE BRAGA DE SOUZA 1h19’50

3. JULIANA PEREIRA DA SILVA 1h21’20

4. MARIA BARROSO DA COSTA FILHA 1h26’30

5. PAULA ROVANI 1h28’49

VENCEDORES MASCULINO

1. JUSTINO PEDRO DA SILVA 1h04’07

2. PABLO FAGUNDES DA COSTA 1h06’05

3. ATHILLA CAVALCANTE TELLES 1h06’10

4. JOSE MARIA ARRUDA DE ALMEIDA 1h07’50

5. ANTONIO FRANCISCO SILVA COSTA 1h08’51

VENCEDORES PALMENSE FEMININO

1. ELIVANIR BARBOSA BORGES DE PAULA 1h31’58

2. MEIRE DAS CHAGAS BOTELHO 1h33’25

3. ELIZANGELA DINA SILVA MONTEIRO 1h36’20

4. ELIZA NUNES NETA 1h36’31

5. KELLY CALDEIRA CAVALCANTE DE MORAIS 1h36’40

VENCEDORES PALMENSE MASCULINO

1. JOAO FERNANDES DOS SANTOS SILVA 1h12’18

2. LEONEY OLIVEIRA GOMES 1h13’09

3. AMILTON DO CARMO SOARES 1h17’00

4. ELIESIO MIRANDA DA SILVA 1h17’26

5. MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO 1h18’31

– Resultado da 2ª Meia Maratona de Palmas 7 km

– Resultado da 2ª Meia Maratona de Palmas 10,5 km