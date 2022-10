Tocantins 34 anos: Estado fomenta o turismo em sete regiões estratégicas após pandemia investindo milhões em recursos

Por Assessoria

Repleto de belas paisagens e novas oportunidades, o Tocantins está prestes a completar seus 34 anos de história. Pensando no potencial turístico, ecológico e de negócios da região, o Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), realiza diversas ações de fomento ao setor. As iniciativas têm como foco divulgar, ampliar e qualificar o trade turístico, além de atrair novos visitantes, negócios e, assim, gerar emprego e renda para os municípios e o Estado. Nos últimos meses, foram mais de R$ 2,5 milhões investidos e outros R$ 7,2 milhões devem ser aplicados até o final de 2022.

Para o secretário de Estado da Cultura e Turismo, Hercy Filho, ao promover o turismo é necessário estruturá-lo e capacitar os seus agentes. Por isso, o Estado do Tocantins lança até dezembro deste ano, ações como a Plataforma Integrada do Turismo (PIT) e o Programa de Capacitação Tocantins Recebe Bem, além de dar continuidade a projetos existentes como a iniciativa da Sinalização Turística.

“O Estado tem esse olhar muito atencioso, muito criterioso em relação ao turismo. Sabemos da importância do turismo e de estruturá-lo, além de capacitar as pessoas. Estamos fazendo a estrada para o Jalapão, a sinalização das Serras Gerais e vamos sinalizar todo o entorno do Jalapão, de Palmas e Cantão. Estamos estruturando as vias de acesso a vários destinos turísticos localizados nos municípios. Além de fomentar o turismo, o Estado trabalha com a promoção de eventos agropecuários e culturais que geram também um fluxo turístico muito grande. É um setor que gera atividade econômica do Estado que vem recebendo atenção com investimentos e qualificação para promover o Tocantins para o Brasil e o mundo”, afirmou o secretário.

Com ações previstas junto a gestores municipais e estaduais, sociedade em geral e turistas, a Plataforma Integrada do Turismo é uma das iniciativas em andamento, que visa promover os destinos turísticos e obter dados para planejamento e gestão dessa atividade. Já o Programa de Capacitação Tocantins Recebe Bem, que prevê verba de R$ 5,7 milhões, beneficia e envolve as comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, ribeirinhas, e o trade turístico mais capacitado para atender melhor o turista nas sete regiões turísticas: Encantos do Jalapão; Serras Gerais; Ilha do Bananal; Vale dos Grandes Rios; Lagos e Praias do Cantão; Serras e o Lago, que inclui a capital, Palmas.

As regiões das Serras e Lago, como também o Jalapão, receberão a Sinalização Turística, que já foi implantada nas Serras Gerais. São 11 cidades do Sudeste que receberam essa iniciativa para facilitar a informação e dar segurança à comunidade em geral, ao trade turístico e aos visitantes. Nesta primeira etapa do projeto, o investimento foi de R$ 2,2 milhões.

Retorno pós pandemia

Segundo Hercy Filho, a pandemia da covid-19 prejudicou diversas atividades econômicas, mas a cultural e turística foram as mais afetadas, pois foram paralisadas. Com isso, hotéis e restaurantes ficaram impedidos de receber pessoas. “O impacto foi muito grande no turismo, mas essa é uma indústria verde, rápida e de geração de renda. No Tocantins, já estamos quase nos níveis de 2019. No setor hoteleiro, por exemplo, as taxas de ocupação são as mesmas de anos anteriores à pandemia, no fluxo aéreo também. Claro que agora com a consciência de que nós vivemos um novo normal, dos protocolos sanitários. E o turismo do Tocantins tem uma vantagem, por ser de natureza, a céu aberto, favorece a procura e estamos apostando justamente neste trabalho de estruturação para aumentar o fluxo, a renda e melhorar a vida do tocantinense”, enfatizou o secretário.

Nos últimos meses, o Estado do Tocantins realizou pesquisas para entender o perfil e o fluxo turístico do Jalapão e Serras Gerais, duas das regiões mais movimentadas atualmente. Os estudos visam melhorar e buscar material para novas iniciativas e a geração de renda e desenvolvimento da atividade. Ainda nessa linha, são realizadas atividades para a manutenção de várias cidades tocantinenses no Mapa do Turismo Brasileiro, além da inserção de novos municípios. As ações ocorreram em todas as sete regiões do Estado.

Temporada de Praias e Calendário Cultural

Em julho e agosto, também com o retorno da temporada de praia e as festas tradicionais, após a pandemia, o Estado visou fomentar as atividades do Calendário Cultural do Tocantins e oficiais dos municípios com o investimento de R$ 6,2 milhões para infraestrutura e segurança. Foram contemplados 23 municípios, como Peixe, que recebeu R$ 300 mil, e Araguacema, que recebeu R$ 200 mil, além de Natividade e Dianópolis que tiveram recursos destinados para festas tradicionais, sendo R$ 600 mil e R$ 250 mil, respectivamente.

Os investimentos visam ampliar a cultura e suas expressões nas cidades tocantinenses, atrair turistas e fomentar a economia dos municípios e do Estado. “Quando falamos de turismo não podemos deixar de falar da nossa perspectiva de estruturação das nossas praias, que querem fazer do Estado um dos destinos mais procurados na alta estação do mês de julho. Temos destinos turísticos muito apropriados como o rio Araguaia, o rio Tocantins, nosso lago de Palmas e tantos outros. Este ano fizemos essas parcerias com os municípios para melhorar a temporada de praia”, afirmou o secretário Hercy Filho.