Tocantins está entre os três estados da região Norte com saldo positivo na geração de empregos

Por Assessoria

O Estado do Tocantins registrou um saldo positivo de 2.147 novos empregos gerados no mês de agosto de 2022, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira, 29. O número é resultado de 11.082 admissões e menos 8.935 desligamentos.

No mês de agosto, o Tocantins foi o terceiro estado da região norte em saldo positivo na geração de empregos. O ranking foi liderado pelo estado do Pará e seguido pelo Amazonas .

Ao comparar o desempenho de agosto de 2022 com o mesmo período do ano passado, nota-se crescimento de 34,44%. Segundo o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Zorivan Monteiro, os números relacionados ao mercado de trabalho no Tocantins durante todo esse ano foram muito animadores. “As oportunidades de emprego estão surgindo e convidamos cada cidadão do nosso Estado a manter o seu cadastro junto ao Sine atualizado e aproveitar as capacitações e orientações profissionais gratuitas que são disponibilizadas em nossas unidades”, disse.

A gerente do Observatório do Trabalho, Wilany Bezerra, destaca que o setor que mais contratou em agosto, no Tocantins, foi o de Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com saldo positivo de 520 postos abertos. “O Comércio é historicamente um dos setores que mais empregam em nosso Estado. Para aqueles que estão em busca de um emprego, essa é uma informação importante para que busquem capacitação nessa área”, afirma.

Setores que mais empregaram no Tocantins

Em agosto de 2022, segundo o Caged, além do setor de Comércio que liderou o ranking dos setores que mais empregaram no estado, estão listados a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais com saldo positivo de 327 postos abertos; e Construção Civil com saldo positivo de 301 postos abertos

Movimentação do mercado nas maiores cidades do Estado

No município de Palmas foi registrado um saldo positivo de 458 empregos. Em Gurupi foram abertos 309 postos de trabalho e em Porto Nacional 186 novos empregos.

Sobre o Caged

O Caged é um registro administrativo da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia que mede a quantidade de admissões e demissões de funcionários formais.

A equipe de gestão do Sistema Nacional do Emprego (Sine) no Tocantins monitora e avalia mensalmente os dados do Caged e, associados a ele, outras bases de dados como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) e a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO). Subsidiadas por essas pesquisas são traçadas diretrizes para a atuação do Sistema em seus dez postos espalhados estrategicamente pelo Estado: Palmas (centro e Taquaralto); Araguaína; Gurupi; Porto Nacional; Paraíso; Guaraí; Dianópolis; Almas e Araguatins. O objetivo final desse esforço é diminuir a distância entre quem oferece e quem procura o emprego.

Vagas disponíveis no Sine

O Sine Tocantins tem registrado, diariamente, mais de 700 oportunidades em seu painel de vagas. Os trabalhadores interessados em concorrer podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

O painel com as vagas é divulgado diariamente no site da Setas www.to.gov.br/setas e nas redes sociais Instagram – @setastocantins e Facebook – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Tocantins.