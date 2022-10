Governo de Wanderlei Barbosa tem aprovação recorde de quase 90%

Por Assessoria

A pesquisa Vetor/Fieto divulgada nesta sexta-feira, 30, comprova que o governo de Wanderlei Barbosa subiu os índices de aprovação desde o início do mandato, consolidando sua gestão como recorde, com quase 90% de aprovação em pouco mais de 11 meses de Governo. O Resultado mostra uma análise (ótima/bom e regular) que seguiu em alta e passou de 85%, na última pesquisa, para 89% no levantamento atual.

Para o governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa, o levantamento da Federação é tradição no Estado e tem credibilidade junto ao eleitor. “Esse resultado recorde é reflexo da seriedade da nossa gestão e demonstra a nossa imagem positiva perante a grande maioria do nosso eleitorado. Além disso, a aprovação do Governo reforça nosso favoritismo nas eleições”, ressaltou.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 de setembro, com margem de erro de 3% para mais ou para menos e índice de confiança de 95%. Foram ouvidos 1020 eleitores no Tocantins, conforme amostragem registradas no TSE sob o número BR-01440/2022 e no TRE-TO sob o número TO-01895/2022.