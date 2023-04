Taquaruçu vai ganhar complexo esportivo com quadra de vôlei, futevôlei e campo society

A Prefeitura de Palmas abriu licitação para definir o prestador responsável pela execução da obra de implantação de complexo esportivo de Taquaruçu. Nesta última segunda-feira, 3, ocorreu a abertura da Tomada de Preços nº 4/2023, pela Comissão Permanente de Licitação. O próximo passo é a análise de documentos exigidos para habilitação das empresas interessadas. O investimento previsto é de R$ 1.473.504,21, sendo recursos próprios do Município, a licitação vai definir valor final.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), o complexo será construído na Avenida 3, nas Áreas Públicas Municipais (APM) 47C e 47E, no distrito de Taquaruçu. O projeto prevê bloco administrativo, vestiários, quadra de areia para vôlei e futevôlei, campo de futebol society com grama sintética, alambrado e fechamento superior. Haverá ainda estacionamento e calçadas com rampas de acessibilidade, bancos, lixeiras, iluminação pública com diodo emissor de luz (LED), e paisagismo com 3.026 metros quadrados de grama natural.

Ele vai abrigar espaços adequados para a prática de esporte e atividades de lazer pela população do distrito e de bairros vizinhos, além de servir como um centro de treinamento de equipes para futuras competições e realizações de eventos esportivos em Taquaruçu. O projeto foi elaborado pela Superintendência de Obras Civis da Seisp.

Como já divulgado pela Prefeitura de Palmas, o distrito será beneficiado com outras obras que prevêem equipamentos qualificados para eventos culturais, turísticos e comércio de produtos locais. Confira detalhes clicando aqui.