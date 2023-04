Ciclistas participam do Campeonato Estadual de Ciclismo MTBC Olímpico (MTB XCO) 2023

No último domingo, 2, foi realizado o Campeonato Estadual de Ciclismo Mountain Bike Cross Country Olímpico (MTB XCO) 2023, que teve apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes) e da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). O percurso da competição foi realizado na pista 2, no parque Cesamar, com acesso pelo Centro de Convenções Arnauld Rodrigues.

O presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), Diogo Freitas, ressalta a importância de realizar eventos como este para o crescimento do ciclismo no Estado, e agradece a parceria da Prefeitura. “Agradecemos a Prefeitura de Palmas pela parceria na realização do evento. Parabenizamos todos os atletas que estiveram presentes, ao público que compareceu em grande número para prestigiar e aos campeões 2023”, disse o presidente.

Além da Categoria Kids (que não entrou na concorrência), foram dez categorias concorrentes, sendo seis masculinas e quatro femininas que receberam dedalhas. Campeonato Tocantinense de Ciclismo MTBXCO premiou as categorias concorrentes da seguinte forma: os primeiros lugares com R$ 500,00; os segundos lugares com R$ 300,00, e os terceiros lugares com R$ 200,00, cada.

Confira os vencedores

Elite Masculino

1º Maicon Douglas Pereira Dias

2º Lucas Sena

3° Evandro Amaral

Juvenil Masculino

1º Josué Teixeira Jr

2º Pedro Luis

3° Ar da Costa ME

Júnior Masculino

1º Otávio Queiroz de Souza

2º Joás Menezes Barbosa

3° Júlio Sales Nazareno

Master A Masculino

1º Renan Carvalho

2º Gustavo Henrique Costa

3° Geovan Araújo

Master B Masculino

1º Alessandro Brum

2º Junio Cesar S. Vieira

3° Alexandre Valverde

Master C Masculino

1º Cristiano Gonçalves

2º Orcalino Júnior

3° Vanderlei Pereira

Elite Feminino

1º Andréia Lira Alves

2º Jordana Rodrigues Castro

3° Keite Gomes dos Santos

Master Feminino

1º Janaina Souza

2º Leidiane Santos;

3° Lara Sousa Pereira.

Já nas categorias Juvenil e Júnior Feminino, não houve inscritos.