Escolas municipais que se destacaram no Ideb são homenageadas em Palmas

Durante o evento de lançamento do Pró-Ideb 2023, realizado na manhã desta terça-feira, 4, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) prestou homenagens às escolas da rede municipal de ensino que obtiveram os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgados em 2022. Elas fizeram com que Palmas conquistasse o 2º lugar entre as capitais nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) com média de 6,1 e o 1º lugar nos anos finais (6º ao 9º ano) com média 5,6.

Representando as comunidades escolares, os diretores das seis unidades que se destacaram no Ideb realizado em 2021 foram homenageadas com a entrega de placas de reconhecimento. As demais unidades participantes do Ideb receberam o título de Menção Honrosa. As homenagens se estenderam à prefeita Cinthia Ribeiro, que também receberá uma placa de reconhecimento pelos esforços em prol da educação da Capital.

Feliz por sua escola ter conquistado a melhor nota da rede no Ideb 2021 das séries iniciais, o diretor da Escola Municipal Beatriz Rodrigues, Francisco Filho, declarou que o reconhecimento é fruto do trabalho realizado em conjunto com toda a comunidade escolar, famílias, alunos e profissionais comprometidos com a qualidade da educação. “Agora a nossa meta para o Ideb 2023 é melhorar ainda mais, por isso lançamos um desafio junto à comunidade escolar, o de conquistar o 1º lugar também nas séries finais e nós vamos trabalhar para que isso aconteça”, afirmou.

Quem também estava radiante com a conquista da melhor nota da rede nos anos finais era a diretora da Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro, Luciana Malagó, que assumiu a gestão da unidade recentemente, mas destacou o trabalho do antigo diretor Daniel Tramontini e de toda equipe pedagógica. “Cheguei à escola há um mês e nossa meta é sempre melhorar e superar os nossos índices e espero contribuir para que essa equipe de excelência do Henrique Talone continue avançando e superando sempre as metas estabelecidas”, declarou.

Professor de Matemática na ETI Almirante Tamandaré, Rogério Siqueira Santos disse estar feliz pela conquista da segunda melhor nota da rede nos anos finais, mas que a equipe pedagógica está empenhada em melhorar ainda mais os índices. “Somos merecedores do 1º lugar e estamos trabalhando para isso”, disse, acrescentando que o desejo é que toda a rede continue se destacando e elevando Palmas ao topo no que diz respeito à educação.

Escolas Homenageadas – Destaques Ideb 2021

– Escola Municipal Beatriz Rodrigues – Melhor nota da rede nos anos iniciais do Ensino Fundamental;

– Escola Municipal Anne Frank – Segunda melhor nota nos anos iniciais do Ensino Fundamental;

– Escola Municipal Henrique Talone – Melhor nota da rede nos anos finais do Ensino Fundamental;

– Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré – Segunda melhor nota da rede nos anos finais do Ensino Fundamental;

– Escola Municipal Maria Júlia Amorim – Unidade que mais cresceu no Ideb 2021 nos anos iniciais do Ensino Fundamental;

– Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Anísio Teixeira – Unidade que mais cresceu no Ideb 2021 nos anos finais do Ensino Fundamental.