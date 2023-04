Taquaruçu recebe edição do projeto ‘Palmas +Fitness neste sábado’

Ela pode ser considerada arte, atividade física ou uma prática de lazer, não importa a definição, a dança além de promover a saúde, é uma prática de celebração e socialização. Com esse intuito, a Prefeitura de Palmas, por meio do Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), leva até o distrito de Taquaruçu, mais uma edição do projeto ‘Palmas +Fitness’. Com aulas de dança na modalidade ‘ritmos’, o evento é gratuito, aberto ao público e acontece neste sábado, 1º, a partir das 16h30, na praça Vereador Tarcísio Machado.

O ‘Palmas +Fitness’ tem o objetivo de contribuir, por meio da prática de exercícios ao ar livre, o bem-estar e a saúde dos palmenses. E, ao mesmo tempo, levando ações para equipamentos públicos do município. “Faremos uma pausa na Semana Santa, mas retomaremos as atividades ainda em abril, levando as edições para outras regiões da Capital”, detalha o presidente da Fundesportes, Raimundo Júnior.

Em parcerias com profissionais de educação física das academias de Palmas, as aulas do projeto acontecem no final da tarde de sábado. Já foram realizadas edições no Parque Cesamar e no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna.