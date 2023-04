Gestores da educação de Palmas realizam planejamento de ações para o ano letivo

Para alinhar as ações e práticas a serem desenvolvidas nos próximos meses, a equipe gestora da Secretaria Municipal da Educação (Semed) está, desde o início desta semana, reunindo por área de atuação, os diretores das escolas municipais da Capital. Na tarde desta sexta-feira, 31, ocorreu o encontro com os gestores das escolas do campo, sendo já realizado na quarta-feira, 29, com os da educação infantil e na quinta-feira, 30, com as escolas de tempo integral.

Na pauta da reunião, os diretores discutiram a proposta de trabalho e o calendário escolar de atividades previstas para o ano letivo de 2023, bem como o planejamento estratégico das equipes, a segurança no ambiente escolar e as novas estratégias que serão adotadas para aprimorar ainda mais a qualidade do ensino nas unidades educacionais de Palmas.

“Teremos um trabalho intenso daqui para frente, e esses encontros são de extrema importância para que todos possamos trabalhar numa mesma linha pedagógica, com conteúdos programáticos de qualidade e sempre visando ao desenvolvimento pleno da educação municipal. Observamos também que as trocas de experiências e interação entre os gestores acrescentam de forma significativa o trabalho no dia a dia”, disse a secretária de Educação, professora Fátima Sena.

As reuniões seguem na próxima semana, com os demais diretores, supervisoras, formadores e equipe pedagógica da Semed.

Texto: Semed/Palmas

Edição: Secom