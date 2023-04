Festival de Inverno de Taquaruçu é resgatado e terá programação definida pela comunidadeFestival de Inverno de Taquaruçu é resgatado e terá programação definida pela comunidade

A Prefeitura de Palmas retoma o Festival de Inverno em Taquaruçu ao calendário de eventos da cidade, e neste ano acontecerá no mês de junho de 8 a 11 de junho, época em que o distrito oferece uma temperatura amena e agradável. E para definir o formato do festival, a Agência Municipal de Turismo de Palmas (Agtur) reuniu na manhã desta sexta-feira, 31, com comerciantes, artesãos, artistas, representantes de atrativos turísticos e dos setores de hotelaria e restaurantes da região. A reunião aconteceu no Cras de Taquaruçu, e outra reunião está marcada para a próxima quarta-feira, 8, quando será definido a programação, locais das apresentações culturais e nomes para contratação de atrações nacionais.

Durante a reunião, os participantes discutiram a melhor forma de organizar o evento, considerando as demandas do público e dos comerciantes e artistas locais. Ficou definido que os locais para a realização das atividades serão na Praça Maracaípe, onde acontecerão as apresentações de teatro e de circo, e na Tarcísio Machado será montado o cinema, palco e os estandes de comidinhas. A ideia é fortalecer a economia e cultura local.

Segundo o presidente da Agtur, Tom Lyra, a reunião teve caráter de consulta popular, onde trouxemos a ideia, definimos os locais, e na próxima semana será definida a programação. “E finalizamos de forma muito positiva, porque a sociedade participa efetivamente da construção do evento. É assim que a prefeitura Cinthia tem orientado, no sentido de ouvir a comunidade”, enfatiza o gestor.

Além disso, foi discutida a possibilidade de ampliar a programação do festival, com a inclusão de atividades para serem mais diversificadas durante o dia nos pontos de cultura do distrito e no final do dia e a noite as atrações se concentram nas duas praças principais. Dentre as sugestões apresentadas, estão apresentações de dança, teatro, shows musicais, oficinas circenses, exposição de artesanato, entre outras atrações.

O artesão, Erval Benmuyal, representando o ponto de Cultura Casa do Artesão, parabenizou a proposta da gestão municipal sobre a retomada do festival de inverno, que para ele se caracteriza pela linguagem artística, pelas atrações culturais, pelo atrativo da economia criativa do lugar, elencando os atrativos naturais, a gastronomia, o potencial do artesanato. “Sentimos agraciados por sermos fazedores de arte e cultura, no sentido de ser parte especial da programação do festival”.

Aquecimento do Turismo

Mesmo sem ainda divulgar as atrações culturais, as pousadas já começam a ter procura, e a gerente da Pousada Casa das Flores, Lorena de Freitas Noleto, diz que para o período o estabelecimento já tem 50% de reserva. “Esses eventos trazem turista. É importante para o trade turístico e para o comércio local, principalmente na baixa temporada quando precisamos desse tipo de evento para atrair mais pessoas para cidade.”