Shows, palestras, oficinas e muita dança são destaques no 3º dia de programações da 41ª Semana da Cultura de Porto Nacional

A 41ª Semana da Cultura de Porto Nacional está sendo um grande sucesso, o evento que teve início no dia 15 de junho e se estenderá até o domingo, 19, tem atraído centenas de pessoas para o Espaço Cultural Beira Rio (Antigo Kart), onde está montada a estrutura que recebe as programações. O 3º dia do evento contou com shows, palestras, oficinas, além de muita dança.

Pela manhã, Vilson Gonçalves Ferreira – Mestre Saci, que é filho de Porto Nacional, ministrou uma palestra sobre essa importante representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular e música. Teve ainda uma oficina de percussão com o idealizador e diretor do Grupo Tambores do Tocantins, Márcio Belo dos Santos.

No fim da tarde, o projeto social Ponto Cultural fez a alegria dos presentes com apresentações de dança, e mais tarde o balé com crianças e performances de idosos que encantaram a plateia.

As atrações musicais foram um ponto alto da noite, abrindo as apresentações o Grupo Tambores do Tocantins arrancou aplausos do público, logo após se apresentaram a Banda Mestre André, Saulo e Raquel, Hugo Sax e para finalizar Danilo do Acordeon.

O prefeito Ronivon Maciel marcou presença na 3ª noite de programações e destacou a satisfação em ver o sucesso que está sendo o evento. “A população está presente, prestigiando tudo que foi preparado com tanto cuidado e dedicação para que pudéssemos retomar com êxito a nossa semana cultural. O sentimento é de muita gratidão”, frisou.

A comerciante Mônica Brito, que está vendendo tapiocas, paçocas e outros ítens no local, falou sobre a importância de eventos como esse para o setor do comércio. “Estou tão contente, precisamos de mais iniciativas como essa que movimentam a economia, geram renda para os trabalhadores que assim como eu buscam se desenvolver, esse é o caminho”, pontuou.

Vale destacar que além da estrutura adequada, segurança para os munícipes com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, praça de alimentação e suporte médico, a prefeitura está oferecendo diversos serviços e orientações por meio das secretarias municipais. A programação da 41ª Semana Cultural de Porto Nacional segue até domingo, 19, com uma agenda repleta de atrações para todos os públicos.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação