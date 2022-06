Atleta tocantinense ganha duas medalhas de ouro no Circuito Paralímpico mais importante do país realizado em São Paulo

O atleta paralímpico tocantinense João André Farias, de 21 anos de idade, conquistou neste sábado, 18, duas medalhas de ouro no Circuito Brasil Loterias Caixa, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixa, o mais importante evento paralímpico nacional. Para participar da competição o atleta portuense, bem como o outro representante do Estado que ficou com a prata no Lançamento de Dardo, e com o ouro nos 800 metros rasos, Domingos Ferreira, de Palmas, receberam apoio da Prefeitura de Porto Nacional, do Instituto Reviver, Itpac Porto, Ceulp Ulbra e da Universidade Federal do Tocantins.

O jovem garantiu as medalhas na disputa dos 100 metros rasos Classe T/F38 com o tempo de 12,58 segundos, e nos 400 metros onde concluiu a prova em 58,02 segundos. E o João ainda tem a possibilidade de ganhar mais uma medalha para o Tocantins, ele irá disputar neste domingo, 19, a prova dos 200 metros.

O treinador Lidervane Tavares que fez a preparação do atleta o acompanhou na competição. “Missão dada é missão cumprida, tanto o João quanto o Domingos Ferreira, fizeram o dever de casa, são medalhistas de uma competição decisiva na trajetória deles. Me sinto realizado em contribuir para o crescimento de ambos”, frisou Lidervane.

João André relatou estar muito realizado com as conquistas. “Feliz demais, batalhei para alcançar estes resultados e consegui, agora seguirei treinando para chegar quem sabe a disputar um mundial”, destacou o campeão.

A Presidente do Instituto Reviver, Soraia Tomaz, declarou: “O êxito dos atletas no circuito de atletismo é uma prova de que vale a pena investir no paradesporto. O mérito é dos professores, técnicos que se dedicam a conduzir o treinamento diário dos atletas, também dos familiares, e nesta competição especificamente ao prefeito Ronivon Maciel e o secretário de esportes de Porto Nacional que não mediram esforços para adquirir as passagens para essa competição de grande relevância. Somos gratos pela parceria com a prefeitura de Porto Nacional. E que venham outras competições”, enfatizou.

Míriam Serafim de Farias, mãe do João André, falou com orgulho do filho campeão. “O João se dedicou muito ao esporte esse ano, treinou, teve muito foco, determinação, coragem, disciplina, correu muito atrás dos seus objetivos e o retorno veio. Boa vontade nunca faltou para ele, todas as manhãs ele acordava com sangue nos olhos, correndo atrás dos objetivos dele e tudo está fluindo. Nossa família está muito feliz, sempre o apoiamos em tudo que ele precisa, incentivando, e o resultado aconteceu. Melhorou as marcas do ano anterior e isso é muito positivo, estamos radiantes”, comemorou.

O secretário municipal de esportes e Lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, comemorou a conquista do campeão portuense. “O Investimento no esporte é um compromisso da gestão, e histórias de sucesso como a do João que chegou tão longe contando com apoio para tal feito, nos impulsiona a seguir trabalhando para promover o desenvolvimento dos nossos jovens no âmbito do esporte. Meus parabéns ao nosso super atleta”, pontuou.

Por: Nadya Mayara

Secretaria municipal de Comunicação