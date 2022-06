Em agenda no Bico, Governo do Tocantins destina quase R$ 3 milhões para obras de reforma e ampliação de escola e autoriza recuperação da TO-126

O Governo do Tocantins autorizou uma Ordem de Serviço para reparação da rodovia estadual TO-126 que interliga os municípios de Itaguatins e Maurilândia. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, 17, na praça da prefeitura de Itaguatins, onde também foi anunciado investimentos para a conclusão das obras de uma escola na cidade.

A obra será realizada por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), através do Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de Rodovias, no qual os serviços vão recuperar 21 km de extensão asfáltica.

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que as obras serão realizadas de maneira mais célere possível para garantir a locomoção na via entre os municípios. “Nós sabemos a importância dessa obra, vamos começar em Maurilândia, pois lá a situação está mais crítica e isso nos permitirá concluir a obra o mais rápido possível, garantindo assim a cidadania para os moradores das cidades e região”, ressaltou Wanderlei Barbosa.

O prefeito de Maurilândia, Rafael Maracaipe, agradeceu o Governo do Tocantins pela prioridade e atenção com as cidades da região. “Nos estamos vendo várias obras aqui no Bico do Papagaio. Eu agradeço ao Governo por essa dedicação. A reforma da TO-126 vai ajudar muito os moradores da nossa cidade e e de outras”, afirmou o prefeito.

A via que será recuperada, de Itaguatins a Maurilândia, conforme a Ageto, garantirá a agilidade para a locomoção entre as cidades polos da região do Bico do Papagaio, como Augustinópolis, município referencial na saúde para localidades vizinhas.

A prefeita de Itaguatins, Ivoneide Barreto, destacou que a ação do Governo do Tocantins vai ajudar a população da cidade facilitando o trabalho de várias pastas como educação e saúde. “Estamos precisando muito da reforma dessa via. Acho uma sensibilidade por parte do Governo do Tocantins e essa obra será muito importante para as duas cidades. Nos preocupamos com a agilidade do transporte em caso de emergência, em situações que envolvam a saúde e essa rodovia reformada vai facilitar muito e vai ajudar nos atendimentos em relação a essa demanda”, enfatizou a gestora.

A técnica em enfermagem, Eliane Pereira trabalha no postinho de saúde em Itaguatins e conhece a realidade da saúde local. Ele acredita que a obra vai ajudar os trabalhadores da saúde e os pacientes. “A obra vai ser ótima, a comunidade precisa desse acesso, é muito complicado para os nossos colegas condutores de ambulância, porque hoje há muita dificuldade para transferir pacientes para o hospital de Augustinópolis. Vai ser muito bom pra os moradores de Itaguatins e Maurilândia, essa obra vai salvar vidas”, afirmou a técnica de enfermagem.

Reforma de escola

Ainda em Itaguatins, o Governo do Tocantins anunciou o início de obras para a conclusão da reforma da escola estadual Olavo Bilac, que estava abandonada desde 2013. Para o projeto, o governo vai destinar R$ 2.968.000,00. Com o recurso será possível concluir o serviço na unidade que vai contar com oito salas de aula, construção de guarita, construção de quadra coberta, casa de bombas e central de gás liquefeito de petróleo (GLP), reforma da estrutura de cobertura, reforma dos banheiros, implantação de Projeto de prevenção de Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e paisagismo, seguindo assim o padrão das unidades educacionais do Estado.

O Secretário de educação, Fábio Vaz, afirmou que as obras na educação estão sendo uma das prioridades do Governo do Tocantins e que isso garante cidadania e benefício para alunos e professores. “A escola precisa de um novo prédio, não é uma obra difícil de concluir. Vamos tentar finalizar o mais rápido possível, precisamos dar uma resposta para os estudantes e também para os professores. O Governo está muito empenhado em obras na educação”, frisou o secretário.

Núcleo de identificação

Seguindo a agenda em Itaguatins, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Segurança Pública, inaugurou o 109º Núcleo de Identificação na cidade. Na unidade, será possível realizar os serviços padrão dos demais núcleos, como emissão de primeira e segunda via do Registro Geral (RG), beneficiando mais de 6 mil pessoas do município e cidades do entorno.

