Setas promove capacitações de equipes municipais para o Cadastro Único no Tocantins

Por Claúdio Duarte

Com o objetivo de capacitar os entrevistadores municipais que já estão trabalhando ou que ainda vão trabalhar nas entrevistas das famílias que buscam as equipes do Cadastro Único para fazer sua inclusão ou a atualização cadastral dos dados no sistema, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), promove capacitações aos entrevistadores, digitadores, coordenadores, e conselheiros dos Conselhos Municipais de Assistência Social (Cmas) dos municípios tocantinenses.

A proposta é aprimorar a coleta e a atualização dos dados informados no Cadastro Único. “O entrevistador precisa estar atento à importância do momento da acolhida da família e orientá-las sobre o objetivo do cadastro, que é conhecer as famílias para incluí-las nos programas, projetos e benefícios da política de assistência social”, destacou a secretária executiva da Setas, Simone Brito.

Nessa ação de capacitação, até o momento, já foram atendidos 81 técnicos de 48 municípios nos três polos de Araguatins, Dianópolis e Guaraí.

A assistente social da Setas, Régina Mercês, falou da importância da capacitação e lembra que é por meio do Cadastro Único que as famílias são incluídas no Programa Auxílio Brasil e outros que utilizam a base do Cadastro Único, como a tarifa social da energia elétrica, Cartão do Idoso, isenção de concursos e tantos outros benefícios que as famílias que têm perfil de até meio salário mínimo podem ter acesso.

Polo Guaraí

No Polo Guaraí, desde a segunda-feira, 21, até esta sexta, 25, estão sendo capacitados 30 técnicos de 21 municípios pertencentes à Regional Norte III: Abreulândia, Bandeirantes, Bom Jesus do Tocantins, Brasilândia, Colmeia, Divinópolis, Dois Irmãos, Filadélfia, Guaraí, Itacajá, Itapiratins, Juarina, Lajeado, Miranorte, Nova Olinda, Palmeirópolis, Pau D’arco, Pedro Afonso, Ponte Alta, Santa Rita e Tupiratins.

Luciana Barros Moura trabalha há dez meses como digitadora e entrevistadora em Filadélfia, e afirmou que essa capacitação está sendo muito importante para sanar as dúvidas que ainda persistem e poder executar seu trabalho com mais qualidade.

Sarah Klícia Alves Landin, do município de Pau D’arco, já atua no Cadastro Único há 11 meses. “Estou recebendo muitas informações que não tinha e que são importantes para que eu possa realizar um bom trabalho”, destacou.

Polo Araguatins

O Polo de Araguatins foi atendido de 7 a 11 de novembro. Lá foram capacitados 32 técnicos de 15 municípios pertencentes às regionais Norte I e Norte II: Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Buriti, Darcinópolis, Luzinópolis, Nazaré, Maurilândia, Palmeiras, Sampaio, Santa Terezinha, São Sebastião, Tocantinópolis e Wanderlândia.

Polo Dianópolis

No Polo Dianópolis, de 17 a 21 de novembro, foram capacitados 19 técnicos de 14 municípios: Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Chapada de Areia, Chapada da Natividade, Dianópolis, Novo alegre, Peixe, Pindorama, Porto Alegre, Rio da Conceição, São Valério, Sucupira e Taguatinga.

Edição: Thâmara Cruvinel