Delegação do Tocantins conquista 20 medalhas no primeiro dia de competições das Paralimpíadas Escolares 2022

Por Fábio Almeida

A delegação do Tocantins começou fazendo bonito no primeiro dia de competições das Paralimpíadas Escolares 2022 conquistando 20 medalhas, sendo 16 no atletismo, duas na natação e duas no tênis de mesa. As competições tiveram início nessa quarta-feira, 23, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e prosseguem até a próxima sexta-feira, 25.

Participando pela primeira vez da competição, o estudante Elias Pereira da Silva, 15 anos, deficiente físico, da Escola Estadual Leônidas Gonçalves Duarte, de Araguatins, conquistou medalha de ouro no atletismo na prova de lançamento de dardo. “Ganhar medalha de ouro é uma sensação incrível. Estou muito feliz com esse resultado, pois eu treinei muito para estar aqui e agradeço aos meus professores por todo o apoio”, destacou.

Também do Atletismo, o estudante João Pedro Gomes Cavalcante, 14 anos, deficiente visual, do Colégio Militar Santa Terezinha, de Miracema do Tocantins, conquistou duas medalhas de prata, uma no salto em distância e outra na corrida de 75 metros. “Eu estou muito orgulhoso, pois esse é meu primeiro ano participando das paralimpíadas escolares. Agora vou treinar ainda mais e me esforçar para bater o recorde na minha categoria, essa é minha meta até completar 17 anos”.

Superação e determinação não faltam para a estudante Evelly Vitória Ribeiro Saraiva, 11 anos, deficientes físico e Paralisia Cerebral (PC), da Escola Estadual Irineu Albano Hendges, de Guaraí, que levou medalha de ouro nos 60 metros, como conta a professora de educação física Gilene de Sá Andrade. “A Evelly é um exemplo de superação e foco. Só de ver o sorriso dela me motiva a trabalhar pela inclusão e fazer com que ela supere ainda mais todos os obstáculos que a vida apresentar”.

Medalhas da Delegação do Tocantins

Nesse primeiro dia de competições, a delegação do Tocantins conquistou no atletismo: oito medalhas de ouro, seis de prata e duas medalhas de bronze; na natação: uma medalha de prata e uma bronze; e no tênis de mesa foram duas medalhas de prata.

Paralimpíadas Escolares

Considerado o maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência, as Paralimpíadas Escolares têm por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte.

Esta edição conta com 1.300 atletas oriundos de 26 das 27 unidades federativas brasileiras – a exceção é o Piauí – competindo em 14 modalidades. O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Esporte.

Edição: Thâmara Cruvinel