No Sul, Festival de Motocross Estilo Livre acontece neste domingo, 27

Por Taianne Moreira/Governo do Tocantins

Gurupi, na região sul do Estado, se transformará na “Capital da Velocidade e Adrenalina”, neste domingo, 27, com a realização pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), e Federação de Motociclismo do Estado do Tocantins (FMT) do Festival de Motocross Estilo Livre (Freestyle). A programação contará com a participação de um dos maiores nomes do motocross freestyle brasileiro, Gilmar Flores, o Joaninha.

O campeão brasileiro Gilmar Flores falou sobre a expectativa para o evento na região sul do Estado. “Estarei em Gurupi com toda a minha equipe para realizar um grande show de motocross estilo livre. Será um show de grandes emoções”.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Flávio Cabanhas, destaca que essa é mais uma ação para proporcionar lazer e fomentar o esporte na região sul do Estado. “Seguimos com a nossa missão de fortalecer as ações esportivas relacionadas à categoria. Os amantes do motocross em Gurupi podem esperar muita adrenalina e emoção, além de uma superestrutura”.

Programação

Gilmar Flores e sua equipe de motocross freestyle se apresentam às 15 horas, na praça esportiva, no estacionamento do Shopping Araguaia. O evento terá entrada gratuita.

A programação tem a chancela da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). O evento faz parte da programação do “Tocantins Motocross Pró”, circuito desenvolvido pela Secretaria dos Esportes e Juventude em parceria com a Federação Tocantinense de Motocross.

Edição: Caroline Spricigo