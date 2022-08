Sensibilização contra queimadas visita 187 propriedades

O Dia D de Sensibilização e Prevenção às Queimadas realizado no sábado, 13, na região do Taquaruçu Grande, levou informações a 187 proprietários rurais, sobre as alternativas ao uso do fogo e manejo do solo nesse período de estiagem. O objetivo é reduzir a ocorrência de incêndios em áreas rurais e urbanas, os agravos em saúde decorrentes de queimadas e prejuízos financeiros e econômicos.

A sensibilização é coordenada pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), por meio do Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (PrevIncêndio).

Participaram dos trabalhos técnicos ambientais da FMA, Secretarias Municipais da Educação (Semed), da Saúde (Semus), de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Guarda Metropolitana Ambiental, Defesa Civil, Brigada Municipal, SDC, Empresa BRK Ambiental, Associação Água Doce e voluntários da comunidade.

Além do Dia D, o PrevIncêndio mantém em sua rotina um trabalho de educação ambiental, preventivo e de monitoramento com vistas a reduzir a ocorrência de queimadas em Palmas. No período de estiagem é mantida uma brigada de incêndio, e, após este período é realizada a recuperação das áreas degradadas pelo fogo, com plantio de árvores da flora nativa.

Blitz

Nos próximos dias 24 e 31, penúltimo e último finais de semana de agosto, o PrevIncêndio realiza blitz ambientais para concluir o trabalho de sensibilização e prevenção de queimadas junto à comunidade.

