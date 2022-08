Caminhão do projeto Nossa Energia, da Energisa, muda local de atendimento em Porto Nacional

Por Assessoria

Segue até amanhã, 18, o atendimento do Projeto Ligados, da Energisa, em Porto Nacional, cujo foco principal é a orientação de uso consciente de energia elétrica, por meio de ações educacionais e doação de lâmpadas de baixo consumo. O caminhão do projeto Nossa Energia, que estava instalado na praça do avião, onde o trânsito foi, temporariamente, interrompido para a segurança dos participantes, será instalada na Av. Tocantins – Vila Nova, em frente ao CEM Félix Camoa. Lembrando que a tenda irá continuar na Praça do Avião.

Além da troca de lâmpadas fluorescentes e incandescentes pelas de LED, a programação do projeto conta com a disseminação de informações sobre consumo consciente e realização de palestras educativas. Como parte das ações educativas, o caminhão do projeto Nossa Energia é equipado com experimentos elétricos e palco para conscientizar de forma lúdica e interativa sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica.

