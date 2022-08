Campanha realiza abordagem no Restaurante Comunitário da Região Norte de Palmas

A equipe multiprofissional do Centro de Referência da Mulher Flor de Lis fez uma mobilização no restaurante comunitário Tereza Cristina nesta segunda-feira, 15. Foram entregues mais de mil panfletos para os frequentadores do local que também puderam conversar e tirar dúvidas com psicólogas, pedagogas e assistentes sociais sobre o combate à violência contra a mulher e os canais de denúncia.

As panfletagens e mobilizações na ruas, avenidas, feiras e locais com grande fluxo de pessoas fazem parte da Campanha Agosto Lilás’ que é realizado pela Prefeitura da Capital com o tema ‘Se Tem Violência Contra a Mulher, a Gente Mete a Colher’ até o dia 31 deste mês.

De acordo com a diretora de Políticas e Proteção Social para Mulheres de Palmas, Cristhiane Costa de Sousa as pessoas tem aprovado a ação. “Estamos felizes com a receptividade das pessoas e repassamos o maior número de informação possível, falamos sobre o acolhimento, canais de denúncia, direitos da mulher e assim vamos conscientizando a comunidade”, disse.

Confira a programação para os próximos dias:

Segunda-feira, 15 – 10h30

Mobilização no Restaurante Comunitário Tereza Cristina Aires na região norte com panfletagem.

Quinta-feira, 18 – 17h

Mobilização na Feira da Arse 112 (Antiga 1106 Sul) com panfletagem

Quarta-feira, 23, – 9h

Cras Taquaruçu – Roda de conversa e divulgação da Rede de apoio às mulheres vítimas de violência

Sexta-feira, 25 – Cras 407 Norte – 8h

Roda de conversa e divulgação da Rede de apoio às mulheres vítimas de violência

Quarta-feira, 31 – Praia da Graciosa – 18h

Panfletagem e apresentação musical da Banda da Guarda Metropolitana

Texto: Eliene Campelo/Sedes

Edição: Secom Palmas