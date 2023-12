Seisp recolhe mais de 90 árvores caídas em função das fortes chuvas recentes

Em uma semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) recolheu 92 árvores caídas em função das fortes chuvas na Capital. As duas chuvas de maior proporção de ventos ocorreram nos dias 4/12 e 28/11.

A maior parte dos troncos e galhos recolhidos é oriunda da chuva do dia 28/11. A região Central foi a mais afetada por quebra de galhos de grande porte ou queda de árvores de grande proporção. Todas as árvores ou galhos são serrados e encaminhados para o ecoponto de galhadas, onde são triturados para se transformar em compostagem usada no Viveiro de Flores e Horto Florestal de Palmas.

Para o recolhimento de galhadas ou árvores caídas, é necessário que o cidadão ou comerciante informe à Seisp o endereço e se há bloqueio de via pelo telefone (63) 3212-7426, das 7 às 19 horas. É necessário dar o máximo de detalhes possível sobre o que foi atingido para priorização do atendimento. Caso haja contato da árvore com fiação elétrica, é necessário acionar a concessionária de energia elétrica para os procedimentos de segurança necessários.

A Defesa Civil Municipal pode ser consultada para avaliação de situações de risco pelo WhatsApp (63) 99242-3285. Conforme já divulgado pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), será realizado plantio de mudas nativas para reposição de massa verde nos canteiros, praças e outros pontos onde houve retirada de árvores que precisaram ser removidas por inteiro.