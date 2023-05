Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços abre diálogo para parcerias que incentivam o empreendedorismo rural

O Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Carlos Humberto Lima, recebeu nesta segunda-feira, 15, representantes de produtores da agricultura familiar que buscam parceria com o poder público para implementar projetos de incentivo e fomento ao empreendedorismo no campo com foco nos jovens e mulheres. O encontro foi articulado pelo deputado estadual Wiston Gomes, interlocutor dos produtores.

Na reunião, os representantes apresentaram propostas que englobam iniciativas de economia solidária e agroindústrias em todo o Estado do Tocantins. O secretário Carlos Humberto Lima afirmou que as parcerias são viáveis e podem ser contempladas pelo Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviço do Tocantins (PICS).

“As três propostas se encaixam no escopo do subprograma Produtos da Terra e já deixamos encaminhado que uma equipe técnica da Secretaria, juntamente com uma equipe indicada pelo deputado, faça a análise da viabilidade para que possamos concretizar esses projetos e tira-los do papel”, afirmou o gestor.

De acordo com os representantes, o empreendedorismo no campo é uma importante política de incentivo à independência e empoderamento das mulheres rurais, além de ajudar a manter a mão de obra especializada no campo, no caso dos jovens. “Trouxemos a demanda dos pequenos produtores até a secretaria com a finalidade de firmar parceria e cumprir nosso papel, enquanto políticos e gestores, de promover o desenvolvimento da economia e de melhoria de vida das famílias tocantinenses”, disse o deputado Wiston Gomes.

Ainda na reunião, o secretário Carlos Humberto Lima apresentou aos convidados os detalhes do PICS, que visa o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Tocantins através de pilares criados para atrair novos investimentos em um prazo de 20 anos.

Participaram da reunião: Elizângela dos Santos, presidente da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar do Entorno de Palmas; João Bosco Campos, secretário executivo da Federação das Associações e Entidades urbanas e Rurais do Tocantins (FAC-TO); Rogério Lopes, presidente da FAC-TO; Giselli Rocha, assessora jurídica da Sics; Geanny Pinheiro, gerente de desenvolvimento e exportação da Sics; Ezequias Monteiro, assessor especial; e William Assunção, assessor especial.