Agrotins 2023 terá maior exposição de mineralogia já realizada no Tocantins

A Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023) receberá a maior exposição de mineralogia já realizada no Tocantins, com a maior quantidade e diversidade de amostras já expostas. São mais de 150 amostras de rochas, minerais, fósseis e meteoritos que farão parte do acervo da Exposição Itinerante de Geologia e Mineração, realizada pela Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto) no Pavilhão da Mineração.

A feira, com o tema Compliance no Agro, ocorrerá de 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional.

A mostra exibirá fósseis doados pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) que remontam a história da Era Paleozoica, Período Permiano, compreendido entre 299 a 251 milhões de anos. Dentre as amostras há exemplares de meteoritos, com certificação de autenticidade, além de uma diversidade de rochas e minerais de procedência nacional e internacional.

O presidente da Ameto, Mauro Mota, lembrou que o Estado tem ocupado um espaço de destaque no cenário nacional com a atividade mineral, e que a exposição serve para mostrar mais sobre o setor e provocar uma reflexão sobre o papel da geologia e da mineração na vida das pessoas e na evolução do planeta. “Essa exposição une informações científicas com elementos da geologia e da mineração em um só lugar. Com isso, o visitante terá a oportunidade de conhecer sobre os ambientes e os eventos geológicos que ocorreram em escala regional e global; e de que maneira as geociências estão presentes em nosso cotidiano, fornecendo materiais essenciais ao nosso bem-estar e à sobrevivência na Terra”, declarou.

A exposição itinerante faz parte do projeto Mineração nas Escolas, criado pela Ameto. Por meio do acervo de minerais, são expostos fósseis e rochas do Tocantins, do Brasil e do mundo. Além das Ciências da Terra, há áreas afins, como a biblioteconomia, que é responsável por gerir informações por meio de técnicas de organização, classificação e catalogação; e a museologia, que é responsável pela coleta, organização e conservação de amostras de valor artístico, cultural, científico ou histórico.

Para realização da exposição, amostras inéditas foram cedidas à Ameto por geólogos, colecionadores, pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) e pela Agência Nacional de Mineração (ANM), além de parceiros da iniciativa privada. Assim, a Ameto cumpre seu papel de fomentar o desenvolvimento do potencial do setor mineral tocantinense.

