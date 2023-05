A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023) começa nesta terça-feira, 16, e pela primeira vez, a feira terá internet gratuita para o público. O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), disponibilizará, na praça de alimentação, conexão Wi-Fi de qualidade e permitirá, dessa forma, mais interação entre os visitantes e um bom ambiente de negócios.

Para acessá-la, totens com QR Code serão distribuídos no local para que o público faça um cadastro. Além disso, a ATI também dará todo suporte tecnológico ao pavilhão institucional da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics).

“A partir do modelo que foi apresentado pela Seagro [Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária], definimos, de forma técnica, como o fornecimento de internet será feito, atendendo as expectativas da feira. Pela primeira vez, o Governo do Tocantins disponibilizará internet gratuita para o público da Agrotins representando que, a cada ano, a ATI tem aperfeiçoado os seus serviços em conformidade com a proposta de um Governo mais tecnológico e moderno”, afirma o vice-presidente da ATI, Adams Cirino.

Agrotins

Com o tema Compliance no Agro, a feira será realizada de 16 a 20 de maio no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional. Entre as novidades, o Governo do Tocantins traz, também, a ampliação da área do evento e mais reforço estrutural para atender expositores, produtores e visitantes.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate