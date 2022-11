Salão Palmense de Novos Artistas revela os vencedores da VI edição

Autor: Samara Martins

Com a obra ‘Constituição Diminuída’, o artista visual André Luiz ficou em 1º lugar na categoria Adulto no Júri Técnico, do VI Salão Palmense de Novos Artistas. Luiz Elizeu, com a obra ‘Deus (A) Técnica’ foi o vencedor da categoria Adulto no Júri Popular. A revelação dos vencedores ocorreu na noite da sexta-feira, 18, na Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Os artistas vencedores receberão como prêmio a realização de uma exposição individual, sendo o vencedor do Júri Técnico na Galeria Municipal de Artes e o do Júri Popular no Salão de Exposição da FCP.

Além da categoria adulto, os Júri Técnico e o Popular também escolhem obras nas categorias infantil e infantojuvenil, que recebem presente e menção honrosa. Isacc Schineider foi o escolhido na categoria infantil pelo Júri Técnico, com a obra ‘Aura’; e Nina Bezerra com ‘Quarto Disperso’, na infanto-juvenil.

Já o Júri popular escolheu ‘Simba o Rei Leão’, da artista Artes Ana, na categoria infantil e Bruna com ao ‘Ao som do Pôr do Sol’, na infantojuvenil.

“Participar de uma exposição como essa é gratificante e um reconhecimento, principalmente que o artista tem um momento de incentivo e visibilidade. Pintar é a principal maneira de me expressar, eu não sei o que eu faria sem isso”, ressaltou Nina Bezerra, de 17 anos.

A votação do Júri Popular foi realizada presencialmente e via internet. O Júri Técnico foi composto por três profissionais ligados à área artística e cultural, selecionados previamente pela FCP. As obras foram avaliadas pelos seguintes critérios: originalidade, criatividade e domínio da técnica utilizada.

“Percebemos, tanto nas escolhas da Banca Técnica, quanto no Júri Popular, que o traço é voltado por uma carga de sentimento muito grande”, explicou a curadora da FCP, Elsa Elvas.