Cmei Sonho de Criança valoriza cultura africana durante a Semana da Consciência Negra

Autor: Redação Semed

Os pequenos alunos do Cmei Sonho de Criança, no setor Morada do Sol, em Palmas, tiveram uma rica vivência sobre a cultura africana durante a Semana da Consciência Negra. A culminância do evento aconteceu neste sábado, 19, quando foi servido um cardápio especial com releituras de pratos da culinária africana. No café da manhã, cuscuz com carne e ovo. No almoço, arroz de jollof (com legumes), chakalaka (salada refogada) e bobuti (bolo de carne).

A culinária foi apenas um dos aspectos enfatizados no evento. Em sistema de rodízio, todos os pequenos tiveram a oportunidade de passar pelos territórios temáticos. A contação de histórias aconteceu no ´Um Conto que eu Conto´. Na Savana dos Bichos, apresentação de animais da fauna africana. As brincadeiras típicas como terra/mar e o jogo da capoeira foram feitas no espaço ‘Brincando com a África’, enquanto as danças e músicas são apresentadas no ‘Ritmo Africano’. No território Beleza Afro, professores e alunos se maquiaram com motivos e desenhos típicos da África.

A orientadora educacional Deilane Jaqueline explica que a temática da inclusão étnico/racial é parte do currículo da escola, sendo trabalhada durante todo o ano. “Dentro desta proposta, enfatizamos a cultura africana em alusão à Semana da Consciência Negra, pois acreditamos que fomentar a diversidade e a beleza das diferenças deve acontecer desde a infância”, considera.

Texto: Redação Semed

Edição: Secom