No Tocantins, Forças de Segurança fazem balanço positivo da Operação Enem 2022

Por Vania Machado e Andressa Santos/Governo do Tocantins

Nenhuma intercorrência foi registrada no Tocantins, durante o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) realizado neste domingo, 20. O sucesso da Operação Enem 2022 é resultado da integração das Forças de Segurança, que mais uma vez proporcionaram um ambiente seguro e tranquilo para cerca de 19 mil candidatos que compareceram aos locais de prova, 123 no total, distribuídos em 31 cidades tocantinenses.

Ao todo, as corporações empregaram um efetivo de 692 agentes de segurança pública, 167 viaturas, três aeronaves e duas embarcações. Todas as ações foram acompanhadas pelo Gabinete de Monitoramento, instalado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Palmas. O gabinete é coordenado pela Superintendência de Segurança Integrada da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSI/SSPTO) e o Sistema Integrado de Operações (SIOP).

“O sucesso da operação se deve ao empenho de todas as forças em proporcionar segurança aos candidatos. O trânsito fluiu normalmente, todos os malotes de provas foram distribuídos e os candidatos puderam se concentrar somente na prova, e esperamos que todos obtenham bons resultados e alcancem um vaga na universidade, pois conhecimento é fundamental para o exercício pleno da cidadania”, destacou o secretário da Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa.

Para o Chefe do Estado-Maior da PMTO, coronel PM Cláudio Thomaz Coelho de Souza, a integração das forças de segurança, mais uma vez, se mostrou eficiente. “Atingimos o objetivo principal que é garantir a paz social, desta vez durante a aplicação das provas do Enem. A Polícia Militar, como integrante do gabinete de situações, se organizou e cumpriu a missão de prevenir eventuais contravenções, dentro e fora dos 123 locais, onde foram aplicados os exames e garantiu que os estudantes fizessem as provas do Enem, sem nenhuma intercorrência”, ressaltou.

A atuação estratégica e o planejamento foram, na opinião do diretor do SIOP, Coronel Álon Amaral, o diferencial para o sucesso da Operação Enem 2022 no Tocantins. “O planejamento ocorre com bastante antecedência, para que nos dias de Operação cada força possa fazer sua parte e assim, de forma integrada, conseguimos alcançar o êxito desejado. Quero agradecer a cada agente de segurança pública que contribuiu para o sucesso da operação, essa integração nos fortalece e nos credencia para outras operações, bem como reforça a confiança da sociedade nas forças de segurança”, destacou.

Operação

O Enem é a segunda maior operação logística que ocorre a nível nacional, ficando atrás apenas da operação Eleições. A Operação Enem 2022 é coordenada pela SSI/SSPTO e o SIOP, com atuação das Polícias Militar, Civil, Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu), Correios, Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO), e Energisa.

Durante os dias de prova, as forças de segurança do Tocantins prestaram apoio ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério da Educação e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, quanto à guarda de malotes com provas, transporte dos malotes com escoltas dos veículos dos Correios e segurança dos locais de prova nos dias de aplicação do Enem.

Revisão Textual: Luana Barros