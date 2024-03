Respeito e inclusão: Antonio Andrade destinará recursos para construção de sede da Associação de Pais, Amigos e Profissionais do Autista de Porto Nacional e Região – Coração Autista

A entidade sem fins lucrativos é referência em acolhimento, informação e atendimento às famílias atípicas do município

Sensível à causa dos Autistas, e ciente da necessidade de conscientização da sociedade, o deputado federal Antonio Andrade se reuniu nesta terça-feira (26) com representantes da Associação de Pais, Amigos e Profissionais do Autista de Porto Nacional e Região – Coração Autista.

Entre os membros da associação presentes estavam; Carla Zanon – presidente da entidade; Henrique Aires, vice presidente; Carlos Antônio- conselho fiscal e Tatiane mota que é a tesoureira.

A Associação Coração Autista foi fundada em 08 de julho de 2021, e desde então, atua na linha de frente lutando pela inclusão das pessoas com TEA, bem como para garantir acesso aos direitos e tratamento adequado para todos os Autistas.

Durante a reunião com os representantes da Associação, o deputado ofereceu apoio à entidade, se comprometendo a destinar emendas parlamentares para a construção da sede da associação, bem como auxiliar na efetivação de parcerias com o Governo do Estado para desenvolvimento de projetos relacionados à associação.

Conforme Antonio Andrade, a entidade é sem dúvidas muito importante, tendo em vista que fornece atendimento às crianças, familiares, amigos e apoiadores da causa Autista.

“É de fundamental importância fortalecermos à luta contra o preconceito, além disso, temos que dar todo o suporte necessário às pessoas com TEA e seus familiares”, disse Antonio Andrade.

O que é o Transtorno do Espectro Autista

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento que não tem cura, mas que com um acompanhamento adequado tem seus sintomas atenuados.

O Autista possui comprometimento em relação ao comportamento e isso reflete em suas relações sociais. De acordo com a Associação Pan-Americana de Saúde, uma em cada 160 crianças possui TEA.

Dia 02 de abril comemora-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Abrace essa luta!

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade