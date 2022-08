Republicanos realizará Convenção no Tocantins próximo dia, 05; “iremos homologar toda nossa chapa, composta e encabeçada pelo Governador Wanderlei Barbosa”, afirma o Deputado Antonio Andrade no seu convite

Republicanos do Tocantins realizará a convenção do partido na próxima sexta-feira, 05, onde homologará as candidaturas do partido.

O evento acontecerá as 14h no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues (Parque do Povo).

“Amigos de todo Estado do Tocantins, quero convidar vocês para grande festa popular que iremos fazer dia 05, (sexta-feira), onde faremos a nossa Convenção e, iremos homologar toda nossa chapa, composta e encabeçada pelo Governador Wanderlei Barbosa, pelo vice-governador Laurez Moreira, pela nossa Senadora Profª Dorinha, e iremos também colocar o nosso nome como candidato a Deputado Federal, a partir das 14h no Parque do Povo. Espero você lá, para que possamos fazer uma grande festa.”