Pesquisa Eleitoral: Ataídes aparece empatado tecnicamente com Kátia Abreu em 1º lugar na corrida ao Senado

Por Assessoria

Em pesquisa divulgada nesta terça-feira, 2, pelo Instituto VOPE, o pré-candidato ao Senado pelo PROS, Ataídes Oliveira, surpreendeu seus adversários e disparou do terceiro para um empate técnico em primeiro lugar.

De acordo com os números da pesquisa, Kátia Abreu (Progressistas) aparece com 25% e Ataídes saltou de 11% para 20%, crescendo 9 pontos. Considerando a margem de erro do levantamento, que é de 3% para mais ou para menos, ambos aparecem tecnicamente empatados na primeira colocação.

Os demais candidatos aparecem mais embaixo, Dorinha (União Brasil) com 18%, Mauro Carlesse (Agir) com 10% e Vanderlei Luxemburgo (PSB) com 7%. Declararam que estão indecisos 14%, enquanto afirmaram que vão votar branco/nulo para senador 6%.

“Recebo com muita tranquilidade esse resultado e acho que ele é fruto do trabalho de base que estamos desenvolvendo em todo o Tocantins com o apoio de mais de 800 vereadores, além de prefeitos, vice-prefeitos, suplentes de vereadores e lideranças municipais. A população está avaliando as nossas intenções, nossos projetos, os resultados do trabalho que já tivemos no Senado, e também a nossa história de vida e fazendo a escolha. Vamos avançar ainda mais”, afirmou Ataídes.

Ataídes é o menos rejeitado pelo eleitor



Ainda de acordo, Ataídes é o candidato com menor rejeição na corrida ao Senado. Ele aparece com apenas 5%, enquanto Mauro Carlesse lidera a lista com 26%, seguido por Kátia Abreu com 14%, Dorinha Seabra com 12%, e Vanderlei Luxemburgo (PSB) com 10%. Não rejeitam nenhum nome 24%, brancos e nulos somam 9%.

Metodologia



A pesquisa foi realizada entre os dias 28 de julho a 1º de agosto de 2022, sendo entrevistados 1.500 eleitores do Tocantins, de 40 cidades das regiões norte, central, sul e sudeste. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Regional Eleitoral/TSE tem o número TO-03947/2022.