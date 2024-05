Realizado pelo Governo do Tocantins, Foco no Fogo alcança quase 3 mil pessoas no primeiro mês de ação em 2024

O projeto Foco no Fogo 2024, realizado pelo Governo do Tocantins e coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), com a participação de 32 instituições parceiras, no âmbito do Comitê do Fogo – Comitê Estadual de Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas no Tocantins, iniciou nesta semana, a segunda fase do plano de ação da etapa de prevenção, somando quase 3 mil pessoas alcançadas.

Novos registros são processados a todo instante no aplicativo do Foco no Fogo que, nesta quinta-feira, 9, já soma 2.818 pessoas diretamente alcançadas pelo projeto, sendo 1.707 durante 16 ações realizadas, como palestras, cursos, treinamentos, entre outros, durante a primeira fase de sensibilização nas escolas; e outras 1.111 durante as 242 visitas às propriedades rurais.

No total, 26 cidades da agenda do projeto, já foram visitadas, tendo entre os oito registros mais recentes do aplicativo, os municípios de Brejinho de Nazaré, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Palmeiras do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus e Ponte Alta do Tocantins.

O secretário da Semarh, Marcello Lelis, afirmou que, “a antecipação das ações preventivas do projeto Foco no Fogo foi uma decisão acertada. Nos últimos dias, começamos a perceber a aproximação do período de estiagem, mas conforme planejado, a ação já percorreu dezenas de escolas e, nesta semana, retomamos as visitas às propriedades rurais. Os registros mostram que as equipes do Foco no Fogo avançam com o notável desempenho do maior projeto de educação ambiental do Tocantins. Com esse trabalho preventivo de sensibilização, o nosso objetivo é firmar o compromisso da população com as orientações sobre o uso do fogo, para juntos, reduzirmos cada vez mais os registros de focos no nosso Estado”, pontuou.

A diretora de Educação Ambiental para Sustentabilidade, Erliette Gadotti, reforçou que neste ano, “o projeto Foco no Fogo começou com a carreata e a blitz educativa em Palmas; depois, visitamos cerca de 50 escolas na primeira fase e, agora, retomamos as visitas às propriedades rurais. A cada ano, o Foco no Fogo vem crescendo e ganhando força com a população dos municípios. A educação ambiental é um trabalho contínuo que, neste ano, inovamos, incorporando na agenda do projeto, a sensibilização de jovens a partir da grade curricular dos estudantes. Na próxima semana, estaremos na Agrotins e, depois, teremos o lançamento oficial do Foco no Fogo e seguiremos para região sul do Estado”.

A gerente de Educação Ambiental, Thays Marinho, contou que, “com as palestras, a gente teve um sucesso muito grande, tanto em relação à adesão das instituições trabalhando em prol disso, quanto na recepção das escolas e dos alunos. A gente acredita que o projeto realmente está crescendo, alcançando muito mais pessoas. Retomamos as visitas em campo, quando conversamos com os proprietários rurais, mas vamos manter a realização das palestras, porém em uma quantidade menor do que estávamos atendendo durante a primeira fase do projeto Foco no Fogo”.

O engenheiro florestal, coordenador do Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo da Universidade Federal do Tocantins (UFT) de Gurupi, Marcos Giongo, explicou que “a consolidação dos dados no aplicativo do Foco no Fogo ocorre na medida em que a plataforma recebe os registros acumulados que são enviados pelo aparelho. Em seguida, inicia o processo de contabilização, então, ao longo de um dia, os resultados de cada relatório podem mudar até que sejam concluídos todos os lançamentos. Esse é um levantamento importante que passa a compor uma série histórica do desempenho do projeto”.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate