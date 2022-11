Rally movimenta Arraias e região neste fim de semana

Por Sebrae

Nos dias 12 e 13 de novembro Arraias recebe a 16º edição do Trilhão Lama nas Canelas, evento de rally e motocross que já é tradição na região sudeste. Neste ano, além da programação esportiva com trilhas e competição, a estrutura contará com uma feirinha para comercialização de pratos da gastronomia e produtos da cultura local. O ponto de partida e chegada, assim como a feirinha, ficarão localizados na Praça da Matriz.

A abertura da programação será neste sábado 12, às 19h30 e seguirá no domingo, 13, a partir das 06h30. O evento inclui trilhas, torneios de moto, bikes, cavalos, bingos e atrações culturais.

O Sebrae Tocantins é apoiador do evento e capacitou os expositores da feira com qualificações de atendimento e empreendedorismo. De acordo com o analista técnico Antônio Curcino, a competição fomenta o turismo, já que motociclistas de todo o Brasil participam, o que faz impulsionar a economia local. “Com o movimento, os pequenos negócios conseguem vender mais e divulgar a ampla variedade de produtos presentes em nossa região. Então, além de entretenimento, também é um estímulo a mais para a movimentação financeira do município”, destaca. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)