Gurupi 64 anos – Prefeitura promove show gratuito da Banda Calcinha Preta nesta segunda-feira, 14

Por Fernando Vieira – Secom Gurupi

Para finalizar em grande estilo a programação do aniversário de 64 anos da Capital da Amizade, a Prefeitura de Gurupi vai promover nesta segunda-feira, 14, um show com a banda Calcinha Preta. O evento será realizado no estacionamento do Shopping Araguaia, a partir das 21h com entrada gratuita. A banda gurupiense NuPagodje também vai subir ao palco, abrindo as festividades da noite.

“Queremos convidar todos os gurupienses para curtirem esta grande festa com a gente. O show da Calcinha Preta é de graça, aberto ao público, e todos podem participar. Nossa cidade está festejando seus 64 anos e queremos que a nossa comunidade curta este show, que encerra as nossas festividades. Será um momento de lazer em família, de se divertir com amigos e de celebrar as conquistas da nossa cidade e as nossas vitórias também”, disse animada a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Acessibilidade

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Amanda Costa, explica que a gestão está organizando o evento pensando em todos os públicos e que haverá isolamento na frente do palco para portadores de necessidades locomotivas e deficiências físicas. “Nós solicitamos que fosse reservado um espaço na frente do palco, que fosse feito um isolamento, para que somente os portadores de necessidades locomotivas tivessem acesso a este local. Quem fizer uso de cadeira de rodas, ou tiver dificuldade de locomoção ou deficiência física permanente ou temporária poderá ficar neste espaço reservado”, destacou a secretária.

Perfil da Banda

Calcinha Preta é uma banda de forró eletrônico, formada em 1995 na cidade de Aracaju (SE). Atualmente tem como vocalistas Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver. A banda é conhecida pelo seu característico forró romântico, pelos shows super produzidos, figurinos arrojados e pelas inúmeras formações que teve ao longo de sua história. Durante seus mais de 25 anos de história, emplacou diversos hits pelo Brasil.